Esternalizzazioni nella scuola: sciopero scongiurato, ma lo stato di agitazione rimane a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 19 maggio 2023 – Sciopero scongiurato, ma lo stato di agitazione permane. L’incontro fiume, durato oltre cinque ore, tenutosi ieri in Prefettura in cui i sindacati della Funzione Pubblica di Reggio Emilia, si sono confrontati con i dirigenti comunali – erano presenti il direttore generale, Maurizio Battini, la direttrice del personale Battistina Giubbani e il direttore dell’Istituzione Scuole e Nidi Nando Rinaldi – ha dato un esito tutto sommato positivo: quello di allontanare, per ora, l’astensione dal lavoro da parte dei dipendenti comunali , nei vari settori in cui le vertenze sono aperte.

Un’apertura di credito che, però, non è illimitata. Infatti, lo stato di agitazione dei sindacati resta, in attesa di vedere i fatti, da parte della controparte: ossia quella di una delibera della Giunta Comunale che dovrà “prevedere un chiaro indirizzo in merito alle tempistiche concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure: insegnanti, educatori, atelieristi, cuochi e collaboratori scolastici.

La delibera dovrà contenere anche il numero delle persone che saranno assunte. Questa operazione permetterà di limitare il periodo dell’esternalizzazione fino al 31 dicembre”, come espresso in una nota dai rappresentanti sindacali, Paolo Consolini (Fp-Cgil), Fabio Bertoia (Fp-Cisl) e Marco Gagliardi (Cse-Flpl), Katia Palladini (Uil Fpl), e Antonio Pugliano (Silpol). I sindacati hanno ribadito con forza quelle che sono le loro rivendicazioni – dall’aumento dei buoni pasto, il confronto sul regolamento relativo al lavoro agile, progressioni orizzontali e tutto quanto riguarda il pagamento delle performance e relative valutazioni su cui l’Amministrazione è ferma al 2022 (in relazione al 2021). Sul tema, spinoso, delle esternalizzazioni (sono 36 quelle che ‘ballano’ al momento), i sindacati «ribadiscono con forza la contrarietà a qualsiasi forma di esternalizzazione soprattutto quando questa è figlia di un’errata gestione delle politiche di assunzione. Abbiamo inoltre ribadito che i concorsi a tempo indeterminato rappresentano l’unica soluzione per evitare lo sforamento del tetto del costo dei contratti a tempo determinato». «E’ stato un confronto serrato, e molto intenso – ha sottolineato il Direttore dell’Istituzione Scuole e Nidi, Nando Rinaldi -. A fronte dell’insoddisfazione della controparte per quanto riguarda la proposta relativa alla scuola, che è comunque totalmente diversa e notevolmente migliorativa rispetto a quella iniziale di inizio marzo, vi è l’impegno a cristallizzare da parte della Giunta Comunale la programmazione del fabbisogno nell’ambito scolastico per il 2024 e per gli anni a venire, arrivando a concretizzare una proposta formale entro la settimana prossima, in modo tale da scongiurare la prosecuzione dello stato di agitazione».