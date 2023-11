Festa del Patrono a Reggio Emilia, attivisti bloccano la Torre di San Prospero

Reggio Emilia, 24/11/2023 – Sono le 15 del 24 novembre, festa di San Prospero, patrono di Reggio Emilia. L’omonima piazza, fresca di riqualificazione, è piena di gente che si sollazza tra una caldarrosta e un bicchiere di vin brulè.

Le visite alla Torre di San Prospero sono iniziate da appena mezz’ora, quando gli attivisti reggiani per il clima del movimento Xr (Extinction Rebellion) bloccano la Torre, incatenandosi e srotolando da una delle finestre un lungo striscione con su scritto ‘Clima, agire ora’.

Intanto, sul sagrato della basilica, altri componenti del gruppo si sistemano seduti a terra sui gradini con una benda sugli occhi. “E’ il simbolo del cambiamento climatico che non si vede, o in molti casi non si vuole vedere, ma esiste eccome” spiegano.

Le reazioni

Diversi cittadini, incuriositi dallo striscione in piazza, si sono fermati a osservare cosa stesse succedendo – agevolati anche da uno dei cartelli tenuti dai manifestanti seduti a terra, con scritto ‘Guarda su’.

Altrettanti si sono indispettiti perché, com’è logico, le visite alla Torre che dovevano andare in corso ciclicamente dalle 14.30 alle 17 hanno subito ritardi fino, a un certo punto, a doversi fermare del tutto con annesso intervento delle forze dell’ordine.

Le motivazioni

"La torre di San Prospero è il simbolo della città – hanno poi spiegato gli attivisti – e con questa dimostrazione chiediamo alla Giunta comunale di prendere sul serio la richiesta dei cittadini preoccupati”.

"Non è più tempo di iniziative di facciata – aggiungono – bisogna attuare seri provvedimenti per provare a rallentare i danni irreversibili della crisi climatica. Le decisioni che vengono prese anche a livello locale, dai Comuni e dalle Regioni, riguardo alla gestione del territorio e l’azzeramento delle emissioni climalteranti, hanno un forte impatto su tutto il territorio nazionale”.

"Si narra che Reggio Emilia sia stata salvata dai barbari grazie a San Prospero che fece calare una provvidenziale nebbia sulla città – concludono –. Ma dalla crisi ecoclimatica non ci salverà nessun miracolo”.