Inaugurata la 44esima Giareda di Reggio. Ecco gli Altari Fioriti

Reggio Emilia, 6 settembre 2023 – Si è aperta la 44esima edizione della Giareda. Ovvero l’antica sagra della città di Reggio Emilia, festeggiata dalla metà del Cinquecento in onore della Beata Vergine Maria e del suo miracolo. Tanti gli appuntamenti fino a domenica, tra quelli religiosi e quelli laici come ad esempio il mercato delle tipicità eno-gastronomiche e artigianali locali lungo via Emilia Santo Stefano e Corso Garibaldi. Veri protagonisti sono gli ‘Altari Fioriti’ (video) all’interno dell’antica Basilica della Ghiara.

Il programma

L’evento proseguirà fino a domenica 10 con momenti di preghiera e non solo. Si potranno visitare in Basilica gli ’Altari fioriti’ (il video su ilrestodelcarlino.it) che rappresenta uno dei momenti più sentiti. Giovedì alle 18.30 nella Sala Tricolore del Comune ci saranno le premiazioni della 44esima edizione del concorso di poesia dialettale. Invece alle 21 nel Chiostro Minore della Basilica della Ghiara l’esibizione dei cantori della Cappella musicale della Cattedrale di Reggio Emilia. Venerdì, in occasione della natività della Beata Vergine Maria, sempre nel Chiostro Minore ’Anime in Cammino’, con la partecipazione di Edoardo Tincani e dei ’Lookin4’. Sabato alle 21, nel Sagrato della Basilica, ’Suoni e colori: la musica nel cinema’ con la Filarmonica Città del Tricolore. Domenica 10, ultimo giorno di sagra, alle 16 nel Chiostro minore l’Orchestra Giovanile di Quattro Castella e l’Orchestra ’Futuro in musica’ si esibiranno in concerto. Inoltre sabato e domenica in piazza Roversi si potrà partecipare al laboratorio di preparazione e cottura del pane nei forni a legna, a cura del Comitato turistico di Novellara. Non mancheranno ovviamente negozi aperti, mostre e ovviamente il mercato.

Le celebrazioni

Quelle religiose vedranno giovedì alle 18.30 la Santa Messa con il vicario, monsignore Giovanni Rossi. Venerdì altri appuntamenti tra lodi mattutine e celebrazioni (alle 11 con il vescovo Giacomo Morandi). Inoltre si potrà visitare la Basilica della Ghiara dalla mattina fino la sera alle 22, mentre domenica fino le 21.30.