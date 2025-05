Giro d'Italia: Carapaz stacca tutti sulla Pietra, poi Castelnovo Monti lo accoglie festante

Reggio Emilia, 21 maggio 2025 – Proprio quando gli uomini (anzi, l’uomo) in fuga sono a pochi metri dal traguardo dell’11esima tappa del Giro d’Italia comincia a piovere: questo non ferma minimamente l’entusiasmo di piazzale Matteotti nel cuore di Castelnovo Monti, che accoglie Richard Carapaz all’arrivo.

L’ecuadoriano si era staccato da tutti proprio nei pressi della Pietra di Bismantova, con la gente in estasi mentre il maxischermo mostrava le splendide panoramiche del territorio che faceva da cornice ai corridori. Sono le 17 in punto: il vincitore di tappa taglia il traguardo e viene metaforicamente abbracciato dalla folla, ma soprattutto dai tanti sudamericani presenti, come sempre calorosi.

Subito dopo ecco l’arrivo degli inseguitori, su tutti Isaac Del Toro, che ha mantenuto la maglia rosa, come sempre la più desiderata e quindi fotografata. Poi è caccia al miglior posizionamento per foto e video di rito verso il palco delle premiazioni. Non hanno dovuto spingere e sgomitare i fortunati residenti negli edifici che danno sul piazzale: il balcone era migliore di qualsiasi postazione vip.

Prima Carapaz, ma l’urlo di festa della gente si alza quando viene premiato Del Toro con la maglia rosa. Lo scenario è da favola: spumante al cielo insieme a mille coriandoli rosa, e sullo sfondo la Pietra di Bismantova accostata dall’arcobaleno post lieve pioggia. Castelnovo, per un giorno, ha vissuto un clima da Olimpiadi.