Reggio Emilia, 11 aprile 2023 – Incidente stradale poco prima delle 20 in via dei Gonzaga, nella frazione di Sesso. Nello scontro tra un’auto e un furgone sono rimaste ferite sei persone. Immediato l’allarme al 118 Emilia Ovest. Uno dei coinvolti è stato trasportato all’ospedale Santa Maria in condizioni di media gravità. Lievi ferite per le altre cinque persone, tra cui due bambini.