Reggio Emilia: nove progetti da quasi 18 milioni per rifare il look alla città

Reggio Emilia, 17 luglio 2023 – Nove progetti per un investimento complessivo di 17,5 milioni di euro. Dalla realizzazione del nuovo stadio di atletica al Parco Campovolo al piano di valorizzazione del centro storico, passando per lo sviluppo del Parco innovazione alle ex Officine meccaniche reggiane. E ancora: gli interventi per la valorizzazione della Reggia Ducale di Rivalta, i laboratori aperti delle comunità digitali e il rafforzamento dei servizi ai cittadini. Eccola la portata dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) calata sulla realtà di Reggio Emilia. I progetti sono stati presentati ieri nella Sala del Tricolore del Comune dal sindaco Luca Vecchi e dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Finanziati con otto milioni e 470 mila euro, assegnati dalla Regione attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo Plus: risorse che considerando il cofinanziamento locale creano, come accennato all’inizio, investimenti complessivi per oltre 17,5 milioni di euro. “Prosegue l’impegno della Regione a fianco degli enti locali, per valorizzare le vocazioni dei singoli territori e generare sviluppo sostenibile attraverso una programmazione condivisa – afferma il presidente Bonaccini -. Oggi qui a Reggio Emilia presentiamo progetti che puntano a rafforzare la dotazione e la prossimità dei servizi per i cittadini, spingendo sulla transizione ecologica e digitale. Obiettivi pienamente coerenti con quelli condivisi dalla Regione insieme all’intero sistema regionale nel Patto per il lavoro e il clima. E la conferma di un percorso per costruire insieme un futuro di qualità, più inclusivo per tutti i cittadini, in grado di generare sviluppo, crescita e di rafforzare la coesione sociale”.

I progetti a Reggio Emilia

“Estendere la città dei 15 minuti” è il progetto per realizzare servizi multilivello, integrati e sinergici per l’inclusione sociale, la fruizione universale, la promozione del capitale umano. “Quartieri collaborativi” punta alla diffusione delle tecnologie e delle competenze digitali, per promuovere la giustizia sociale e la cittadinanza digitale. Due i progetti per “Rafforzare l’attrattività del centro storico”, con il potenziamento delle funzioni e dei servizi del laboratorio urbano presso i Chiostri di San Pietro e del sistema museale cittadino. Ancora due quelli che riguardano il “Parco Innovazione” presso la sede delle ex Officine Meccaniche Reggiane, con la realizzazione della rambla tratto nord e tratto sud. E quelli per specializzare il “Parco Campovolo”: uno prevede la realizzazione nuovo Stadio dell’atletica e l’altro l’incremento delle dotazioni ecologiche ambientali. Un ultimo progetto riguarda il “Parco Reggia di Rivalta”, anche in questo caso con il rafforzamento dei servizi per l’integrazione sociale e la promozione del capitale umano. “L’Agenda di trasformazione urbana consentirà un ulteriore importante impulso al processo di rigenerazione urbana sviluppato in questi anni per rendere Reggio Emilia più sostenibile e vivibile – aggiunge il sindaco Vecchi –. Il Parco Innovazione e il Centro storico, il Parco Campovolo con le nuove dotazioni sportive e il Parco della Reggia di Rivalta con vocazioni e capacità attrattiva di rilevo internazionale, i Chiostri di San Pietro e il sistema dei Musei Civici, i servizi ai cittadini nella dimensione della Città dei 15 minuti sono fra i progetti strategici ora destinatari di nuove risorse, complessivamente 17,5 milioni, che accompagneranno il processo di transizione ambientale e digitale. Questa nuova azione, che si genera grazie alla cura e alle sinergie della Regione con le città e i territori, amplia le risorse per investimenti che a Reggio Emilia hanno avuto al centro negli anni più recenti l’economia della conoscenza, la ricerca, la cultura e soprattutto l’idea di una città più innovativa, inclusiva e sostenibile”.