Scuola occupata, a Reggio Emilia gli studenti scelgono tra volontariato e sospensione

Reggio Emilia, 11 aprile 2024 – Puniti, e doverosamente, per l’occupazione illegale. Ma con l’opportunità di scegliere come “espiare”, e gli studenti del Liceo “Canossa” hanno optato per dare una mano agli ospiti delle case della carità: “Perché – hanno detto i rappresentanti del Collettivo Sociale Canossa, che lo scorso 14 marzo misero letteralmente le catene alle porte del Liceo tenendo in scacco dirigenti, docenti e la maggio parte degli studenti per un’intera giornata – il tema della cura e dell’aiuto alle persone più bisognose fa parte delle nostre lotte”.

Così la sanzione di sei giorni di sospensione dalle attività didattiche, nove per chi sul tema era recidivo, diventeranno altrettante giornate di volontariato, presumibilmente all’interno della struttura diocesana nella parrocchia di San Giuseppe, in zona Canalina. Questo non appena l’istituto scolastico stipulerà la prevista convenzione. Tutto questo è emerso dall’incontro che i membri del Collettivo hanno organizzato nel primo pomeriggio a beneficio dei media reggiani. “Ci è stato chiesto di scegliere – ha affermato Emily Morlini, studentessa della Quinta C e rappresentante di Istituto - tra una sospensione vera e propria, seguire una sorta di corso di come si esprime il dissenso in modo pacifico e legale oppure fare volontariato. Per i motivi che dicevamo prima abbiamo scelto questa via”.

Una soluzione che non impedirà ai ragazze e alle ragazze coinvolte, sette su un totale di oltre 30 aderenti al Collettivo che si sono “sacrificati” a tutela dei compagni (di scuola si capisce) più piccoli e meno impegnati nell’azione di un mese fa, di vedere inserito nel proprio fascicolo quanto di scorretto commesso, ma evitare problemi in sede di scrutinio o di ammissione, per gli studenti dell’ultimo anno, all’esame. Inoltre le istanze che erano state oggetto dell’occupazione ovvero: "Netta contrarietà all’istituzione del liceo Made in Italy – rimarca Joey Montagna, della Terza L inserimento di alcune ore di educazione all’affettività, riconoscimento della carriera Alias e corsi sulle normative in merito di alternanza scuola-lavoro” saranno portate all’attenzione del primo Consiglio d’Istituto utile.

Al quale sarà ovviamente presente il Dirigente Scolastico Daniele Cottafavi che, interpellato, ha confermato le posizioni prese al momento della giornata di occupazione e la necessità di una adeguata sanzione per chi se ne era reso protagonista chiarendo però di “non entrare nel merito delle istanze degli studenti, che pur non ancora a me ufficializzate, sono note e, tra l’altro alcune di esse nel regolamento della scuola già applichiamo. Tuttavia hanno scelto un modo sbagliato di esprimere le loro rivendicazioni. E per questo sono stati sanzionati”.