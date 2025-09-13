Applausi e cori per Giuseppe Conte: giro delle cucine e bagno di folla, il leader M5s ‘si prende’ la festa Pd

Reggio Emilia, 13 settembre 2025 – “A Reggio mi sento a casa. Visto che accoglienza!”. Il popolo dei 5 Stelle reggiano accoglie come da programma occupando, analogamente all’anno scorso quando l’ex Presidente del Consiglio si confrontò col futuro governatore dell’Emilia-Romagna De Pascale, le prime file della Sala ‘Nilde Iotti’ alla Festa Nazionale dell’Unità, così da poterlo ricoprire di ovazioni e manifestazioni di affetto, mentre la componente Pd comunque interessata alle dichiarazioni del leader pentastellato, si accomoda in seconda fila. Appoggiando più con gli sguardi che con i vocalizzi gli interventi del suo storico esponente, Dario Franceschini, che con Conte si è confrontato sul tema ”Le Ragioni dell’Unità” in un coinvolgente dibattito moderato dalla direttrice di QN-Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino, Agnese Pini; la quale ha stimolato i due politici sui vari termini con cui si può declinare il termine Unità: partendo da quella a sostegno della popolazione di Gaza, passando per quella comune contro il clima d’odio, dopo l’assassinio dell’esponente dell’ultradestra Usa, Charlie Kirk, fino ad arrivare all’unità politica del centrosinistra.

E se sui temi d’attualità etici e morali Conte e Franceschini cantano a una sola voce, su quelli legati alla costruzione del cosiddetto “campo largo” emergono se non vere e proprie differenze, i distinguo. Conte fa propri alcuni temi storici cari al Pd “Il Movimento 5 Stelle da sempre porta avanti istanze sociali e ambientaliste e una identità più progressista che conservatrice. Siamo una forza progressista indipendente, a sinistra c’è già il Partito Democratico”. A cui Franceschini ribatte con una vera e propria lezione di Politica quando, parlando del coinvolgimento dell’area di centro per sconfiggere la destra chiosa:”In politica conta anche l’aritmetica. Pd, Avs e 5Stelle al massimo arrivano al 40%, la frammentazione al Centro non è utile, ma una forza unica in quell’area sarebbe utile per battere la destra”. Il linguaggio “politichese” si sviluppa a lungo nel corso del dibattito, tra dichiarazioni incisive ed altre a beneficio delle rispettive “claque”.

Alla fine però, come da tradizione per gli ospiti accolti dalla kermesse “dem”, Conte viene accompagnato a fare un giro tra i volontari dei ristoranti della Festa, e l’accoglienza è decisamente positiva, anche perché l’avvocato pugliese, assurto alle glorie della Politica ai tempi del celebre Conte 1 assieme alla Lega, sa come conquistare il consenso popolare. Più difficile sarà ergersi a leader della coalizione stessa. Anche se in precedenza, quando viene chiesto “chi potrebbe essere il leader del campo largo?”, dalla platea il coro pentastellato: “Conte, Conte” giunge immediato.