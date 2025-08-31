Bonaccini e de Pascale alla Festa Pd: “Non lasciamo il tema sicurezza alla destra”

Reggio Emilia, 31 agosto 2025 – "Io invidio molto la destra: anche quando sono divisi, si uniscono alle elezioni. Essere uniti va bene, ma ci vuole anche un programma. Parlare male di Giorgia Meloni non ci porta voti in più, serve costruire una proposta alternativa che sia percepita come credibile".

Lo ha detto Stefano Bonaccini, europarlamentare del Pd, che assieme al governatore regionale Michele de Pascale, ha gettato il guanto di sfida agli avversari in vista delle prossime elezioni regionali e politiche, lanciando proposte a livello nazionale; ma i due leader del Partito Democratico hanno fatto anche autocritica sul partito.

Entrambi sono stati intervistati da Agnese Pini, giornalista direttrice del quotidiano QN, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! nell’ultima serata della festa provinciale del Pd al Campovolo. Presenti il segretario provinciale Pd Massimo Gazza, Roberta Mori, portavoce nazionale della conferenza Donne democratiche, Alfredo Medici tesoriere del Pd; l’assessore regionale Alessio Mammi, l’ex sindaco Luca Vecchi e il sindaco Marco Massari.

"Parliamo ancora troppo poco di lavoro autonomo e non dobbiamo lasciare il tema della sicurezza alla destra", ha proseguito Bonaccini. In apertura Pini ha incalzato entrambi sulla questione delle candidature in sette Regioni, che specie in Campania e in Puglia sta creando non pochi grattacapi al partito. "È bene sciogliere presto le riserve sulle candidature – ha detto Bonaccini –. Se parliamo di nomi c’è meno tempo per parlare di contenuti su cui è più facile trovarsi d’accordo". De Pascale ha detto che "in Italia ci sono situazioni diversificate. Qui il noi è molto più significativo, nel centrosud c’è una personalizzazione della politica molto più forte".

Prima del dibattito il governatore ha salutato i volontari delle cucine, accolto con calore da baci, abbracci e saluti, passando anche tra gli altri stand tra cui quello dell’Anpi: "W la Resistenza!". Sul finale si è aggiunto anche Stefano Bonaccini: assieme hanno fatto una foto nello spazio della mostra dedicata agli 80 anni della festa dell’Unità davanti ritratto di Berlinguer realizzato da un volontario di Rio Saliceto dopo il comizio del 1983.