Bufera Albanese, crisi maggioranza. Sindaco e staff sotto accusa: “Verifica politica sul mandato”

Reggio Emilia, 3 ottobre 2025 – Una “verifica politica”, da inizio mandato fino ad oggi dell’amministrazione Massari. Così è stato definito il summit di confronto della maggioranza di ieri in municipio fino a tarda sera, per risolvere l’ultima ‘crisi’ interna dopo il casus belli dell’onorificenza conferita domenica scorsa alla relatrice speciale Onu, Francesca Albanese.

Al tavolo, oltre al sindaco, anche il capo di gabinetto Marco Pedroni, il segretario provinciale Pd Massimo Gazza, i capigruppo dei partiti in consiglio (dem, Avs e M5s – mentre con Azione, Italia Viva, PiùEuropa, Psi e Sic è previsto un vertice la prossima settimana per rendicontare a riguardo), gli assessori (non tutti presenti) e i consiglieri di coalizione che siedono in Sala Tricolore. Sul piatto la strategia politica (e comunicativa) del sindaco messa in atto fino ad ora. Si è partiti dall’ultimo caso, ossìa il Primo Tricolore ad Albanese. Inizialmente invitata dalla Fondazione E35, il ‘cerchio magico’ di Massari (in particolare Pedroni, il mega dirigente Massimo Magnani e il superconsulente alla cultura Piergiorgio Paterlini, finiti sotto accusa nella riunione) avrebbe poi deciso di intestarsi politicamente la cerimonia con l’obiettivo sperato di aumentare il consenso di Massari quando invece poi si è rivelato essere un boomerang. Tutto senza un vero accordo con la giunta che sarebbe scollata rispetto alla guida con la fascia tricolore addosso (come dimostra anche l’elogio dell’assessora Mahmoud all’Albanese, senza prendere le distanze dai fischi a Massari). Più unità e meno decisioni elitarie (anche per quanto concerne procedure tecniche con intromissioni, si mormora, nelle deleghe e nelle competenze altrui), questo è ciò che avrebbero chiesto partito e assessori.

Sotto la lente sono finiti però tutti i casi gestiti in malo modo da un anno a questa parte, per iniziare dallo stadio d’atletica (progetto ereditato dalla precedente giunta Vecchi, prima congelato e poi rivisto) fino ad arrivare al polo della moda di MaxMara saltato dopo uno strappo ad alta tensione con la famiglia Maramotti e al progetto di Casa Biancorossa e conseguenti stracci volati anche a carte bollate coi Bartoli, patron della Pallacanestro Reggiana. C’è chi si sarebbe detto pronto a spingere per chiedere la testa di qualcuno del blindato e fedele staff del sindaco, ma a spegnere il fuoco in versione ‘pompiere’ ci avrebbe pensato il vicesindaco Lanfranco de Franco che si gioca il futuro: se la giunta dovesse cadere, rischierebbe anche lui la sua probabile investitura al prossimo giro elettorale. Ecco perché converebbe ‘salvare’ Massari, andare avanti ed evitare il danno d’immagine a una giunta che in poco più di un anno di mandato, ha spesso scricchiolato. Ma tutti ora si giocano la faccia davanti agli elettori e il futuro della governance.