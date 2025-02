Comune di Reggio Emilia, raffica di nomine: ecco i nuovi dirigenti

Reggio Emilia, 5 febbraio 2025 – Giornata di nomine in seno al Comune di Reggio, per mettere “le competenze al servizio degli obiettivi di mandato”. Con conferme di peso e qualche volto nuovo. La leadership della città “sulla scorta delle indicazioni consegnate dalle commissioni preposte”, come si legge in una nota arrivata da piazza Prampolini, ha individuato e formalizzato la scelta di tredici figure dirigenziali a tempo determinato “in possesso delle esperienze distintive, delle competenze e dei percorsi professionali idonei per guidare altrettanti servizi all'interno del Comune.

Nello specifico, restano saldamente in sella nella stanza dei bottoni Paolo Gandolfi, ex assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici nelle Giunte a guida Graziano Delrio, un passato da deputato, chiamato a dirigere l’unità di progetto mobilità integrata e l’architetto Massimo Magnani. Quest’ultimo, deus ex Machina di tutti i progetti legati alla riqualificazione della “passeggiata estense” e della reggia di Rivalta, sarà coordinatore dell’area sviluppo, vantando pluriennale esperienza nell’ambito del presidio e coordinamento della redazione, partecipazione e attuazione di Piani strategici degli enti locali.

Gli altri dirigenti chiamati a coadiuvare Massari nella gestione della macchina comunale sono, coi rispettivi incarichi: Irene Manzini Ceinar (progetto stazione e città storica), Saverio Cioce (servizio cura dei quartieri), Nicoletta Levi (Comunicazione, Partecipazione e innovazione sociale), Davide Giovannini (Unità aria, clima, territorio, salute e politche ambientali ed energetiche), Lorenza Benedetti (analisi dei bisogni, programmazione, controlli e governance delle Partecipate), Salvatore Falbo (Edifici Pubblici), Isabella Medicina (Risorse Umane e organizzazione), Lorena Belli (Promozione della città, turismo e sport), Antonio Costantini (Contrasto alle povertà urbane), Germana Corradini (Coordinatore Area cura delle persone e della città sostenibile) e Andrea Illari (Area rigenerazione urbana).

"La scelta - ha dichiarato il sindaco Massari - è avvenuta alla conclusione di un percorso trasparente e di alto profilo, con l’obiettivo di individuare figure professionali che per competenze ed attitudini possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi di mandato che la nostra amministrazione si è posta. Tengo a ringraziare tutti i dirigenti che hanno lavorato con professionalità e competenze fino ad oggi, che ho avuto modo di apprezzare sia dal punto di vista umano sia professionale".