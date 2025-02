Diga di Vetto, Salvini avvisa il territorio: “I fondi ci sono già”

Reggio Emilia, 2 febbraio 2025 – “Se tutto è fermo è colpa del segretario dell’Autorità di Bacino (AdbPo), ed ex parlamentare del Pd, Alessandro Bratti”. Sull’iter di progettazione della diga sull’Enza la Lega reggiana punta l’indice contro il dirigente accusandolo di “immobilismo” mentre dal Ministero delle Infrastrutture si rincara la dose: “Il Mit conferma che per la diga è stato erogato un finanziamento da 2,7 milioni di euro che al momento non ha ancora dato frutti – si legge in una nota di ieri – . Per questo il ministro Matteo Salvini si aspetta passi in avanti senza scuse, nel rispetto del territorio e dei contribuenti”.

La polemica si è rinfocolata dopo l’intervista di Bratti che, interpellato dal Carlino, ha dichiarato che non vi sono ritardi nella stesura del DocFap (documento di fattibilità delle alternative progettuali), ma che l’iter è iniziato in ritardo a causa dell’introduzione del nuovo codice degli appalti da parte del governo. Ha anche aggiunto che a maggio-giugno non si potrà procedere con il secondo step (progetto fattibilità tecnico economica) perché il governo ha trasferito solo 2,7 milioni per il Pfte: a suo dire ne servirebbero una dozzina a fronte di un’opera da un miliardo di euro.

La Lega ora attacca: “Il fatto che Bratti abbia già stime sul costo del progetto lascia intendere come il Docfap sia influenzato dai dati da lui forniti, indirizzando la progettazione verso una forma precisa. Forse per evitare la realizzazione dell’opera, o per imporre un invaso più piccolo, che non garantirebbe l’approvvigionamento necessario e causerebbe un danno enorme agli agricoltori e all’intera economia della Val d’Enza”. La storia recente del progetto di invaso è nota. Draghi stanziò il finanziamento per la progettazione, il Governo Meloni lo confermò e ha trasferito i fondi alla AdbPo che dovrà trasferirlo a sua volta a chi materialmente gestisce il lavoro di progettazione: la Bonifiche dell’Emilia centrale ed il Consorzio parmense. Intanto, grazie ad un finanziamento della Regione Emilia-Romagna e denari delle bonifiche stesse, si è mandato avanti la redazione del Docfap. La Lega è tranchant anche nella valutazione sulla tempistica: “Mentre gli emiliani attendono risposte, prendiamo atto che i fondi stanziati da Mit, Regione e consorzi di bonifica a partire fin dal 2023 non hanno ancora prodotto alcun risultato. Un immobilismo che porta una firma ben precisa: quella di Bratti”. Di Bratti, che andrà in pensione proprio quest’anno e il cui successore sarà deciso dal Ministero dell’Ambiente, viene detto che “ha preferito l’attesa all’azione… dimostrando l’incapacità di tradurre le risorse disponibili in progetti concreti. L’AdbPo ha scelto percorsi, strategie di coinvolgimento e comunicazione palesemente dilatorie. Un modo per perdere tempo, rimandando scelte che sarebbero già dovute essere operative”.

Perché Bratti avrebbe mai rallentato un iter che Regione, ministero e Consorzi vogliono snello e veloce? La Lega non ha dubbi: “La sua ideologia politica sta bloccando una soluzione attesa da anni, creando ritardi. Non accetteremo ulteriori manovre opache né giochi di potere sulla pelle dei cittadini emiliani. Bratti si assuma la responsabilità delle sue scelte. La gente merita risposte, non scuse”.