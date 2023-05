Elezioni Brescello 2023, risultati delle Comunali: lo spoglio in diretta

Brescello (Reggio Emilia), 15 maggio 2023 – I cittadini del paese diventato famoso per la saga di don Camillo e Peppone, Brescello, ieri e oggi si sono recati alle urne, dalle ore 15 è partito lo spoglio delle schede elettorali. Per conoscere il nome di chi amministrerà il Comune per i prossimi cinque anni bisogna attendere i risultati delle elezioni comunali 2023, che noi seguiamo in diretta aggiornando questo articolo.

La sindaca uscente, Elena Benassi, alla guida del gruppo ‘Brescello che vogliamo’ punta a un secondo mandato dopo aver vinto le elezioni post commissariamento di 5 anni fa, ma per farlo dovrà ottenere più voti di Carlo Fiumicino, candidato della lista civica sostenuta dal Partito Democratico ‘Brescello Cambia!’, e della candidata di ‘Onestà civile’ Catia Silva, appoggiata dal centrodestra.