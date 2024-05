Elezioni a Casalgrande: i nomi dei candidati e le liste

Casalgrande, 13 maggio 2024 – Sono ufficialmente due le liste pronte a sfidare il sindaco uscente di centrodestra Giuseppe Daviddi, a capo del partito “Noi per Casalgrande” ed eletto nel 2019.

La coalizione di centrosinistra

Il candidato sindaco del centrosinistra Giuseppe Berselli ha presentato la sua lista all’insegna dello slogan ‘Innamorati di Casalgrande’. «Tutte persone motivate, rappresentative della società casalgrandese: studenti, lavoratori, pensionati, talenti ed energie provenienti dai diversi settori economici o sociali del territorio ceramico – dicono dal gruppo del Pd –.

Si tratta di 16 nomi: una squadra di persone accomunata dall’entusiasmo e voglia di perseguire il bene pubblico che sarà capitanata dai quattro consiglieri uscenti a partire dal segretario del Pd Debbi il quale è anche capolista, dal capogruppo del Pd Balestrazzi e consiglieri Ruini e Strumia».

La lista è composta da: Paolo Debbi (editore tecnico, 53 anni, volontariato di carattere sociale), Monica Baldelli (impiegata amministrativa, 55 anni, appassionata trekking), Matteo Balestrazzi (collaboratore assessorato agricoltura, 28 anni, volontariato sportivo-culturale), Alberto Giovanelli (pensionato, 65 anni, musicista, volontariato sociale e donatore Avis), Matilde Rebecca Lusetti (studentessa di storia e tutela dei beni artistici, 20 anni, volontariato gruppo cinofilo reggiano), Paolo Menozzi (magazziniere, 43 anni, dirigente sportivo), Alessia Mercati (studentessa liceo scienze umane, 19 anni, educatrice campi estivi), Simonetta Parmigiani (impiegata amministrativa, 68 anni, volontariato sociale-ricreativo), Cecilia Ruini (commerciale estero, 38 anni, volontariato sociosanitario), Mauro Scalabrini (pensionato, 66 anni, volontariato sportivo-sociale), Fabiana Serpica (esperta relazioni internazionali e interculturali, 27 anni, volontariato culturale-sociale), Elisabetta Strumia (avvocata, 49 anni, volontariato socialericreativo), Pier Luigi Tarabelloni (artigiano trasporti, 58 anni, dirigente sportivo), Marco Tirelli (impiegato ufficio tecnico, 49 anni, appassionato di musica), Gabriele Torricelli (assistente amministrativo, in passato ha fatto l’educatore nei centri estivi), Monia Zannoni (avvocata, 60 anni).

Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle, alle elezioni amministrative a Casalgrande, è intenzionato a presentare una propria lista guidata dal candidato sindaco Giorgio Bottazzi, attuale consigliere comunale di minoranza. Bottazzi, 53enne e dipendente di un’azienda ceramica, già nel 2019 si era candidato a primo cittadino a Casalgrande. Vive a Sant’Antonino dove è attivo come catechista e volontario Caritas.

“C’è la volontà di presentarci – dichiara il candidato sindaco –, ma non siamo ancora sicuri. C’è da lavorare molto in questi giorni per raccogliere le firme. Siamo in ritardo in quanto non siamo riusciti a trovare subito i candidati consiglieri della lista. Abbiamo sempre ottenuto buoni risultati a Casalgrande e vogliamo dare l’opportunità a chi si riconosce nel Movimento di votarci. Abbiamo anche ascoltato le altre forze politiche: andiamo però al voto da soli». Bottazzi dovrà dunque sfidare (oltre al tempo, per la raccolta delle firme necessarie) la lista civica del sindaco uscente Giuseppe Daviddi e quella del centrosinistra di Giuseppe Berselli.