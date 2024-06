Risultati elezioni comunali a Scandiano e Casalgrande: lo spoglio in diretta

Reggio Emilia, 10 giugno 2024 – Scandiano e Casalgrande sono i due maggiori comuni del reggiano, oltre al capoluogo Reggio Emilia, che si apprestano a scegliere il nuovo sindaco in occasione delle elezioni comunali 2024. Leggi l’articolo per conoscere i risultati in tempo reale.

Segui qui i risultati in diretta dello spoglio

A Scandiano, il sindaco uscente Matteo Nasciuti, appoggiato dalla coalizione di centrosinistra, mira ad un secondo mandato. Il primo cittadino, tuttavia, deve fare i conti con la candidatura di Antonello Salsi, appoggiato dalla lista civica e da quella di centrodestra.

A Casalgrande, il sindaco uscente Giuseppe Daviddi si candida per un secondo mandato, appoggiato dalla sua lista civica e le due liste ‘Noi per Casalgrande’ e ‘Siamo Casalgrande’. A sfidarlo ci sono Giuseppe Berselli, sostenuto dalle liste di centrosinistra, e Giorgio Bottazzi, che può contare sul sostegno del movimento 5 Stelle.

Elezioni a Scandiano e Casalgrande: lo spoglio in tempo reale

