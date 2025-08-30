Festa nazionale dell’Unità 2025 a Reggio Emilia: programma e i big (ma non dell’opposizione)

Reggio Emilia, 30 agosto 2025 – Ottant’anni di feste dell’Unità. La kermesse celebrativa, che è anche l’appuntamento nazionale dem, con lo sguardo rivolto alle prossime regionali e alla tragedia di Gaza, si svolgerà per il secondo anno consecutivo al campovolo di Reggio Emilia. Si parte il 2 settembre, sipario il 14 settembre con l’intervento conclusivo della segretaria del Pd Elly Schlein.

Non ci saranno esponenti del governo, perché, spiegano all’unisono – alla presentazione dell’evento – il segretario regionale il responsabile organizzativo del partito Igor Taruffi, il segretario regionale Luigi Tosiani e il leader provinciale Massimo Gazza, l’obiettivo è il consolidamento e “l’unità delle forze alternative alla destra”.

Il programma prevede l’arrivo dei big dei partiti alleati come Giuseppe Conte (il 13 settembre a confronto con Dario Franceschini), Nicola Fratoianni (8 settembre), Angelo Bonelli (11 settembre), Riccardo Magi, Maria Elena Boschi, Roberti Fico, Nichi Vendola; ma anche del presidente di Confindustria Emanuele Orsini, oltre agli esponenti dei sindacati confederali, a partire da Maurizio Landini (Cgil) che gioca in casa.

Una vetrina speciale sarà dedicata ai candidati presidente alle elezioni regionali: il 9 settembre arriva Eugenio Giani, che discuterà con Riccardo Magi (+Europa) e Marco Lombardo (Azione) sul fine vita. Matteo Ricci, schierato nelle Marche, sarà insieme ai governatori Michele De Pascale e Stefania Proietti l'11 settembre, Roberto Fico e Antonio Decaro saranno insieme ad Alessandra Todde il 7. Il 12 settembre sarà la volta di Giovanni Manildo, candidato in Veneto.

“Quest’anno siamo a cinquecento feste dell’Unità. Non solo continuiamo a fare le feste, ma stanno aumentando e stanno riaprendo in località più piccole e periferiche”, sottolinea Taruffi. Che aggiunge: “La festa dell’Unità nazionale sempre in Emilia-Romagna? Perché no”.

“Organizzare un evento di questo tipo significa coinvolgere cinquecento persone tutte le sere, attivare una rete di volontari su tutto il territorio, e lavorare a questo progetto dai mesi di dicembre, gennaio. Un lavoro intenso e di competenze avanzate. Qui dentro, in qualche modo, si manifestano tante competenze, gestionali, economiche, organizzative, politiche”, ricorda il segretario provinciale Gazza. “L’alternativa alla destra passa anche per il contatto con le persone, per mandare a casa chi ci governa nel 2027”. All’interno della festa ci sarà ampio spazio per le proposte avanzate dalla componente femminile del partito.

“Ricorre anche l’80esimo anniversario del voto alle donne. Ricordarlo in questa città, la città di Nilde Iotti, prima presidente donna della Camera, ha un alto valore simbolico”, afferma Roberta Mori, portavoce della conferenza delle democratiche.

Il calendario della festa ‘femminile’ (dal 10 al 14) affronterà il tema dei diritti civili, della salute delle donne, della loro precarietà lavorativa, di caregiver, di sport e pari opportunità, di Palestina, del "maschilismo tossico che vogliamo eradicare".