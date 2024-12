Forza Nuova a Reggio Emilia, il Pd fa muro

Reggio Emilia, 30 dicembre 2024 – “Mentre ieri a Reggio Emilia si ricordava l’eccidio dei fratelli Cervi e di Quarto Camurri, Roberto Fiore annunciava l’apertura di una sede di Forza Nuova in città. Una provocazione inquietante a cui ci opporremo con tutte le nostre energie”. Massimo Gazza, segretario provinciale del Pd di Reggio, è nel folto gruppo di esponenti politici di centrosinistra che ieri si sono schierati contro l’apertura di una sede di Forza Nuova. L’annuncio l’ha fatto il leader nazionale di FN, Roberto Fiore, ed è stato raccontato dal Carlino.

“Ricordiamo a Fiore che il 25 aprile 1950, il presidente della Repubblica Luigi Einaudi appuntò sul gonfalone della nostra città la Medaglia d’Oro al Valor militare della Resistenza. Il sacrificio di chi ci ha preceduto e che ci ha consegnato la libertà di cui oggi godiamo, è il primo motore della nostra azione politica e culturale, che si basa sui valori della nostra meravigliosa carta costituzionale, la quale vieta senza dubbi interpretativi la riorganizzazione del partito fascista. A Reggio Emilia i fascisti di ieri e di oggi non passano”, la conclusione di Gazza.

D’accordo con lui il capogruppo dem in Comune, Riccardo Ghidoni. “Le recenti dichiarazioni in merito all’apertura di una sede di Forza Nuova a Reggio ci impongono ancora una volta di tenere alta l’attenzione e precisare alcuni concetti – ha sottolineato il capogruppo –. Sinistra e destra non sono uguali: la sinistra non avrebbe mai assaltato la sede di un sindacato. A Reggio non si passa, non è benvenuto chi professa idee discriminatorie e anticostituzionali”.

Anche per Cosimo Pederzoli, segretario provinciale di Sinistra Italiana, “Forza Nuova è solo la punta dell’iceberg: i neofascisti li abbiamo già in città. Il fatto che non abbiano una sede è ancora più preoccupante essendo spesso ospiti in agriturismi, studi di professionisti o in affitto da privati senza remore”.

Sempre da sinistra, Rec afferma che “fin da ora contribuiremo assieme a tutte le forze democratiche e antifasciste a fare in modo che la nostra città non si faccia trovare impreparata”. Mentre annunciano somma battaglia Laboratorio AQ16/Casa Bettola/Città Migrante: “Non sarà tollerata nessuna sede di Forza Nuova o di altri gruppi neofascisti a Reggio Emilia, e che la mobilitazione antifascista contro questa provocazione inizia oggi”.

red. cro.