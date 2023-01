Il Governo confonde Meta di Zuckerberg con Meta System di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 12 gennaio 2023 – C’è Meta e Meta. E non sempre è quella giusta. E così capita che il Governo risponda a una interrogazione parlamentare di alcuni deputati Dem sul futuro dei dipendenti della sede milanese di Meta, la super holding di Mark Zuckerberg, sui quali incombono i licenziamenti annunciati proprio dal fondatore del social network, sbagliando però indirizzo.

“Nella risposta a una mia interrogazione, il governo ha confuso la società madre di Facebook, Meta, con una società di Reggio Emilia, la Meta System”, sottolinea Emiliano Fossi, deputato Pd e membro della commissione Lavoro.

Nella risposta del ministero del Lavoro, infatti, si parla infatti della Cassa integrazione richiesta dalla Meta System, società reggiana specializzata in sistemi elettronici avanzati per il settore automobilistico. “Con la 'meta' questo Governo ha dei problemi: non ne raggiunge mai una. Anzi, raggiunge sempre quella sbagliata. Come con la benzina: Meloni voleva ridurne il costo, non mi pare che sia andata così. Hanno fatto confusione, anche stavolta, chiosa Fossi.