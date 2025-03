Il tram a Reggio Emilia? “Useremo la ferrovia già esistente”

Reggio Emilia, 2 marzo 2025 – Carlotta Bonvicini, assessora con delega alla mobilità sostenibile di Reggio, le dichiarazioni di Irene Priolo, sua omologa in Regione, aprono un capitolo molto interessante. È tutto vero, si farà la tranvia?

“Rispetto al progetto del 2020 stiamo dialogando molto con il Ministero e coinvolgendo attivamente la Regione, perciò ho molto apprezzato l’intervista dell’assessora Priolo. La grande novità rispetto al primo progetto è che nel tratto dalla stazione storica a Mancasale andremo a utilizzare la ferrovia già esistente sulla linea Reggio-Guastalla”.

Il progetto nella sua struttura diverge molto rispetto a quello del 2020?

“Sostanzialmente le fermate e il percorso restano invariati. Certo, rispetto ad anni fa i costi saranno sicuramente più alti”.

Nel 2020 si parlava di 282,3 milioni di euro. Utilizzare la ferrovia già presente potrà aiutare a ridurli un minimo?

“Sì, in questo modo dovremmo riuscire a contenerli. Ma non vorrei sbilanciarmi su delle stime precise”.

La scadenza del bando è a maggio, manca poco.

“Il Ministero ha presentato alcune settimane fa uno studio in corso dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, riguardo la possibilità di avere in Italia un sistema cosiddetto di tram-treno. Noi invieremo il progetto entro il 30 maggio, giorno di scadenza del bando, e contestualmente lo presenteremo anche alla città”.

Partecipare a un bando non garantisce di arrivare all’obiettivo. Nella peggiore delle ipotesi, c’è un piano B?

“Penso che questo sia un progetto strategico e di una rilevanza tale da doverlo perseguire in ogni caso. Chiaro, dovrebbe essere finanziato da fondi ministeriali”.

Quindi il progetto non si tocca, il problema si porrebbe su dove recuperare le risorse.

“Ci stiamo lavorando. Si potrebbe pensare a una sperimentazione, fermo restando che la realizzazione dell’opera e il parco rotabile sono i due aspetti che richiederebbero lo sforzo economico maggiore”.

Al di là dei vantaggi alla viabilità in tutto il comune capoluogo, la vera svolta sarebbe avere un nuovo collegamento tra la stazione storica e la Mediopadana. Diciamolo, negli anni non è filato sempre tutto liscio... A oggi i servizi di collegamento, pensiamo alla navetta ad esempio, come vanno?

“La navetta sta andando bene, è molto utilizzata. Con anche l’inserimento del minibus arrivano a tre le linee di trasporto pubblico su gomma che raggiungono la Mediopadana. A queste si aggiunge il treno, che però ha poche linee. Proprio per questo la tranvia permetterebbe frequenze maggiori, che al momento non sono possibili”.

Parentesi Seta: è un fuggi fuggi generale di autisti. State avendo confronti anche in questo senso con la Regione?

“La situazione riguardo gli autisti è in graduale miglioramento, è chiaro che su tanti aspetti è in corso un confronto sugli enti pubblici che sono soci. Abbiamo incontrato il consiglio di amministrazione di Seta su quelli che saranno gli investimenti futuri”.

Sull’avere ununica holding regionale lei che ne pensa?

“Può essere un vantaggio una volta che si definiscono bene gli spazi”.

Nel senso di poter mantenere un livello di autonomia accettabile, pur facendo riferimento a una sola azienda?

“Sì, sotto questo aspetto abbiamo chiesto garanzie anche per i territori minori, cioè quelli che non sono città metropolitane. Siamo ancora in fase di confronto e tra le nostre esigenze abbiamo chiarito la necessità di avere società operative territoriali. Non dimentichiamo che nei territori la competenza è delle Agenzie e quella di Reggio è una grande ricchezza”.