Reggio Emilia, ecco la nuova giunta: De Franco vicesindaco e assessore ai lavori pubblici

Reggio Emilia, 3 luglio 2024 – “Una squadra affiatata e motivata”. Così questa mattina il neo sindaco di Reggio, Marco Massari, ha introdotto la sua nuova giunta. Sei uomini e quattro donne che compongono la nuova squadra di coalizione centrosinistra alla guida della città. Oltre a sanità e salute, per ovvie ragioni visto il suo percorso professionale pregresso (direttore malattie infettive al Santa Maria Nuova, ndr), il sindaco ha tenuto per sé una sfilza considerevole di de-leghe tra cui bilancio, patrimonio, legalità e sicurezza e relazioni internazionali. Al suo fianco, come già ci si aspettava, il vicesindaco Lanfranco De Franco che sarà assessore ai lavori pubblici. Diversi nomi sono già noti alle stanze del Comune, come quello di Stefania Bondavalli (assessora a economia urbana e sport con delega a commercio e centro storico), Carlotta Bonvicini (assessora alle politiche per il clima e mobilità sostenibile) e Annalisa Rabitti (assessora alla cura delle persone con delega a politiche per la casa e pari opportunità). All’assessore di matrice pentastellata Roberto Neulichedl competerà l’ambito della tutela ambientale e dell’università, con delega alla qualità dell’aria e alla transizione digitale. Gli ultimi tre qui elencati sono invece new entry nello scenario politico, a partire da Marco Mietto a cui Massari ha affidato l’assessorato alla cultura e ai giovani. Carlo Pasini, già amministratore delegato di Studio Alfa, sarà a capo dell’assessorato alla rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile con delega all’urbanistica, ricevendo di fatto il testimone dell’ex vicesindaco Alex Pratissoli. La squadra si chiude con Davide Prandi, assessore alla cura della città con delega alla manutenzione del territorio e gestione dei rifiuti. “L’operato di questa giunta è studiato per essere trasversale – ha aggiunto il sindaco Massari – senza compartimenti stagni e con una condivisione di esperienze e competenze tra tutti gli assessorati”.