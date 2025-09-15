Pd, sipario sull’Iren Park. Ovazione per Schlein. Poi l’avviso a Meloni: "Uniti ti batteremo"

C’è chi arriva di fretta, con in mano sedie ‘rubate’ agli altri stand, mentre altri si accontentano di rimanere in piedi. Sono quasi un migliaio le persone presenti alla chiusura dell’ottantesima festa nazionale dell’Unità, per ascoltare le parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Al suo fianco ci sarebbe dovuto essere anche il governatore Michele de Pascale, che però non è potuto essere presente a causa di un contrattempo.

Presenti tutti rappresentanti locali più importanti del Pd, a partire dal segretario provinciale Massimo Gazza, al sindaco Marco Massari e la sua giunta, oltre al Presidente del partito Stefano Bonaccini. Ad aprire le danze è il segretario regionale Luigi Tosiani che attacca la premier Giorgia Meloni, ricordando i fatti di Bibbiano, dopo la recente sentenza: "Vorrei chiederle dove è andata negli ultimi anni, visto che disse che sarebbe stata l’ultima ad andarsene da Bibbiano. Aspettiamo ancora delle scuse per la strumentalizzazione fatta su quei bambini. Tutto il Pd manda un abbraccio all’ex sindaco Andrea Carletti".

Tosiani ricorda inoltre la missione della Global Sumud Flotilla, partita per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese, di cui il pubblico ottiene una testimonianza diretta. Tra gli ospiti a sorpresa ci sono infatti il deputato dem Arturo Scotto e l’europarlamentare Annalisa Corrado, collegati in videocollegamento dalla nave Karma, diretta a Gaza. "Siamo salpati da Augusta, ora ci ricongiungeremo con la flotta in arrivo da Tunisi. Abbiamo un unico scopo: portare a termine la più grande missione umanitaria degli ultimi tempi. La Sumud Flotilla è una missione pacifica, che si svolge nel pieno rispetto del diritto internazionale, che sempre più spesso i potenti tendono a ignorare. Aiutare qualcuno è legittimo, è chi lo impedisce a compiere un grande crimine", conclude Corrado.

“Questo è e sarà sempre un grande partito femminista. Come Conferenza delle Donne democratiche saremo sempre pronte a portare avanti le nostre battaglie, a partire dall'occupazione fino al tema alla violenza che abbiamo visto essere presente e radicato anche online. – afferma Roberta Mori, presidente della Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche -. Questo è un problema che affligge la società e gli uomini, che dovrebbero essere invece al nostro fianco".

La segretaria Elly Schlein dall'Iren park rilancia la sfida a Giorgia Meloni

Arriva quindi il momento della segretaria, accolta da grandi applausi e bandiere sventolanti. Per introdurre il suo discorso Schlein sceglie una poesia tratta da ‘Blues in Sedici’, opera dello scrittore Stefano Benni, recentemente scomparso. La segretaria punta forte su un concetto: quello di unità, lanciando la sfida al centrodestra. "Dico a Giorgia Meloni, abituatevi, perché non vi faremo più il favore di presentarci divisi. Vi batteremo, prima alle regionali, poi alle prossime elezioni politiche". Schlein si concentra poi sulle questioni di politica estera, dove chiede un Italia più protagonista, invitando la Premier a non subordinare la sua politica estera alle amicizie: "Finora ha solo mostrato subalternità a Trump e Netanyahu".

Si parla poi di manovra: "La prossima sarà la terza senza respiro" e di lotta alla denatalità: "Siamo stufi di questa retorica di supporto alle famiglie, quando le uniche cose che vediamo sono tagli: alla sanità, al welfare e alla salute. Per combattere la denatalità bisogna prima abbattere la precarietà". In vista delle prossime elezioni regionali Schlein fa poi il punto sulle priorità della coalizione (sanità, lavoro e istruzione), invitando le forze alleate a "non perdere tempo in competizioni inutili. Ogni minuto speso in polemiche è un minuto perso. Possiamo lavorare per vincere le prossime politiche". Proprio su questo augurio e sulle note di Born to Run di Bruce Springsteen, Schlein chiude il suo comizio.