Risultati elezioni 2024 a Reggio Emilia: lo scrutinio in tempo reale Sono ben 7 i candidati per la carica di sindaco. Segui lo spoglio in diretta per sapere chi vincerà tra Marco Massari, Giovanni Tarquini, Fabrizio Aguzzoli, Vladimir Sabillon, Gianni Tasselli, Paola Soragni e Giuliana Reggio o se si andrà al ballottaggio