Casalgrande (Reggio Emilia), 18 gennaio 2020 – Dalla terra della Ferrari a un garage ‘covo’ di alcuni bikers. Da Maranello a Casalgrande, il leader della Lega Matteo Salvini viaggia come un bolide nel suo tuor elettorale in vista delle Regionali a sostegno della candidata governatrice Lucia Borgonzoni e fa tappa nel reggiano. Dove tornerà anche giovedì per chiudere la campagna elettorale nella ‘scottante’ Bibbiano, simbolo del caso ‘Angeli e Demoni’. E proprio per l’inchiesta di ‘Angeli e Demoni’ è stato invitato dal gruppo casalgrandese ‘Voce Bikers’ al cosiddetto ‘Garage 316’ sulla Statale, nei pressi di Dinazzano.

E qui, in vista dell’appuntamento di giovedì, l’ex vicepremier ha invitato «genitori e famiglie a portare la propria testimonianza sul palco insieme a noi. Daremo loro la parola al microfono». Salvini poi è tornato su uno dei casi del giorno, ossìa la piazza contesa di Bibbiano, davanti al Municipio, che inizialmente era stata prenotata dalle ‘Sardine’, poi però concessa alla Lega per la prelazione dei partiti politici in virtù del regolamento stilato attraverso un protocollo siglato da liste elettorali e Prefettura. Con le ‘Sardine’ che comunque ci saranno nella piazza adiacente.

E qui Salvini tende una piccola mano al movimento anti-Lega: «Se le Sardine vogliono venire giovedì a Bibbiano a chiedere chiarezza, sono le benvenute. Quando si parla di affidi e di famiglie che chiedono giustizia, non ci sono mamme della Lega o di sinistra, ma nemmeno pesci... Ci sono le mamme e basta. E su questi temi non devono esserci gare per chi prenota prima la piazza. Mi è dispiaciuto solo che qualcuno dall'altra parte abbia detto che non se ne deve parlare più, per me invece è un dovere morale».

Infine, prima di ripartire per Bologna dov’è atteso in serata, si è scattato i consueti e innumerevoli selfie con le circa 350 persone presenti nel piccolo atelier motoristico.