Il Pd riparte da Casa Cervi, Schlein: “Questo luogo parla al cuore”

Gattatico (Reggio Emilia), 4 aprile 2025 – Si chiede, Elly Schlein, dove saranno i progressisti in un mondo che cambia, provando a immaginare una risposta, che ha il suono di un ventaglio di soluzioni possibili, dal palchetto della sala conferenze di Casa Cervi, “Questo luogo così importante per noi, per la nostra storia e memoria, e di questo ringrazio Albertina Soliani”.

Partendo dall’orrore degli ultimi due femminicidi, compiuti da due giovani assassini su Ilaria e Sara, di 22 anni, a cui si aggiunge l’aggressione a Tiziana, di 70, da parte del marito, “fatti di drammatica attualità su cui invito a non calare l’attenzione, a non aspettare e a fare un salto in avanti”, la segretaria Pd intervenuta a chiusura della due giorni di seminario che ha impegnato i parlamentari nel Museo di Gattatico ha richiesto a tutti uno sguardo in avanti, ispirato alla coesione, e condivisione di valori con i quali “potremo battere le destre”, e ha scelto Casa Cervi per ribadire le posizioni dem sui dazi, il riarmo e le altre questioni internazionali nei mutati scenari geopolitici.

“Siamo in un luogo di espansione del pensiero, denso, profondo e necessario, davanti a quello che sta accadendo intorno a noi e nel nostro Paese”, ha detto Schlein in apertura, toccando i temi caldi della politica italiana, “La destra è estremamente ideologica, solo che poi non riesce a dare risposte ai problemi che solleva e alle paure che alimenta. Chi parla più del diritto alla casa ?”, infondendo fiducia, perché “questa destra per quanto ricca, spregiudicata e potente, non è imbattibile” ed esortando proprio da qui, da queste mura grondanti storia, a riaffermare un “principio di verità che si afferma, nel contatto diretto con le persone, nello stare in mezzo alla gente e a provare a fornire loro risposte”.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, in conferenza stampa a Casa Cervi

I dem hanno il presupposto – dà la carica Schlein – per segnare un punto nel terreno della questione e giustizia sociale, libertà individuale e collettiva, “e lo facciamo in un posto a cui sono particolarmente legata”. Si commuove Elly Schlein, rammentando i tanti anni passati che hanno intensificato il ricordo dell’eccidio, e guardando senatrice Soliani: “Cara Albertina, questo luogo parla molto al nostro cuore. Pensiamo sempre al coraggio dei fratelli Cervi. Era il 28 dicembre 1943 – applausi in sala – quell’idea di comunità nella Resistenza. Ho poco, ma quel poco – dice Schlein – lo condivido con te. Prepariamo una pastasciutta, se siamo in dieci la mangeremo in dieci, se siamo in quindici la mangeremo in quindici. Mi fa pensare che quel giorno la mia mamma aveva già un anno e mezzo: pensate com’è vicina quella storia che sembra così lontana”.

A Schlein scendono le lacrime quando rivede l’amico Adelmo Cervi, “per la rabbia di non poter oggi guardarlo negli occhi, e non poter guardare in quelli di sua mamma, e dire che non accadrà mai più quanto hanno visto in quei tempi lì. Il mondo è davanti a nuove sfide, che non sono le stesse, ma non vanno sottovalutate. Oggi sono in gioco la democrazia e i principi fondamentali di uno stato di diritto”. È da queste pareti, in mezzo a questi campi, che Schlein sprona i suoi “a seminare, in quanto democratici, la speranza per un futuro più giusto”.