Intervista al sindaco di Reggio Emilia: “Vorrei una città più attrattiva”

Reggio Emilia, 31 dicembre 2024 – Sindaco Massari, può tracciare un bilancio di questi sei mesi lavoro?

“Il mio bilancio è positivo, per quanto riguarda l’approccio al lavoro e la costruzione di una squadra, sia a livello di giunta sia di gruppo di maggioranza. Sto conoscendo in maniera più approfondita i dirigenti, tutta la macchina comunale, ho visitato i servizi e preso contatto con le persone. Ho acquisito elementi, poi abbiamo cominciato ad affrontare i problemi concreti su cui impegnarci nei prossimi cinque anni”.

Quali sono le priorità?

“I segnali abbiamo iniziato a darli: l’attenzione per la cura della città e delle persone. Gli interventi nella città storica e in zona stazione li ritengo qualificanti. Il metodo resta quello di partecipazione, coinvolgimento e confronto con i cittadini. Abbiamo fatto un confronto con i comitati in prefettura sulla sicurezza, un’assemblea aperta con i gruppo di controllo di quartiere. Incontri in cui erano presenti anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, della polizia locale e della prefettura. E credo che questo abbia dato un segnale importante ai cittadini di attenzione”.

Benedetta Salsi, capocronista del Carlino Reggio, intervista il sindaco Marco Massari

In stazione c’è un problema da risolvere?

“La zona della stazione è una delle più sofferenti della città, così come in tanti altri capoluoghi italiani. Si tratta di zone di transito e passaggio, dove persone con marginalità tendono a trovare posto. Poi lì abbiamo, per come si è caratterizzata l’evoluzione urbanistica e residenziale degli ultimi anni, un’alta concentrazione di persone immigrate: in alcune vie arrivano a essere l’85-90% dei residenti. E questo può creare problemi a volte di convivenza e qualità della vita, con un grosso ricambio di persone, affitti, sub-affitti; inoltre c’è il problema della tossicodipendenza, che lì trova sede, con minori non accompagnati che spesso vengono agganciati. Quindi lo sforzo che verrà fatto in quel quadrante sarà importante”.

Che cosa, in concreto?

“Abbiamo richiesto già da luglio l’intervento dell’esercito. Al momento non ci sono novità. Ma io avrò un incontro con il ministro dell’Interno Piantedosi a metà gennaio. In quella sede, a Roma, faremo una ricognizione sui problemi di sicurezza e amministrazione della città”.

Ed è lui a dover sbloccare la richiesta sull’esercito?

“Sì, il ministro della Difesa mette a disposizione il personale, però l’allocazione dipende dal ministero dell’Interno, sulla base del programma ’Strade Sicure’”.

Parliamo di centro storico: il nostro, più di altri, sta attraversando un momento di crisi. Qual è la direzione?

“Stiamo costruendo il ’Piano strategico di valorizzazione della città storica’ che presenteremo a gennaio. Abbiamo istituito dei gruppi di lavoro trasversali tra gli assessorati. Abbiamo partecipato al bando regionale per la costruzione degli ’hub urbani’ e questa può essere una iniziale cabina di regia, in cui vengono coinvolte le associazioni di categoria, oltre ad altri stakeholder, come Unimore e istituzioni culturali. L’obiettivo è farla tornare il cuore pulsante, identitario, portare residenti, studenti e farla rivivere anche dal punto di vista culturale e degli eventi. Un po’ come stiamo facendo per le festività natalizie, che rappresentano l’esempio di come vogliamo muoverci: una città più curata, più bella, più sicura con eventi anche di qualità. In questo periodo, per dire, abbiamo chiesto a Iren un intervento supplementare di pulizia, e si vede. La bellezza è un valore”.

Un senza dimora che dorme in strada in città

Come si fa a riportare residenti e studenti in centro?

“Ci sono tanti negozi sfitti e aree vuote, che potrebbero anche essere utilizzate non solo come commercio, perché è improponibile pensare di ritornare a quando tutte queste vetrine erano esercizi: è così in tutte le città. Quindi bisogna pensare a come trasformare questi spazi e riutilizzarli come contenitori culturali, di co-working. Per quanto riguarda la residenza abbiamo un certo numero di appartamenti sfitti e vorremo creare un ’patto per la casa’, una collaborazione virtuosa con i proprietari in modo da rendere un servizio reciproco: garantire a loro affitti certi e residenti che abitino con cura i loro beni e dell’altro portare in città residenti. Ed è un bene per tutti: bisogna evitare i vuoti. Su questo cercheremo di creare dei tavoli appositi”.

Uno dei grandi nodi da sciogliere è quello dell’area attorno a piazza della Vittoria.

“Abbiamo partecipato a un bando regionale di riqualificazione e rigenerazione e vedremo se verrà accettato: riguarderà ex caserma Zucchi e parco del Popolo. È un progetto importante e bello, speriamo che venga accolto: prevede un parcheggio riqualificato, più verde, più accogliente, luminoso e vivibile; e la riqualificazione del parco del Popolo, mantenendo la sua struttura originaria, per renderlo ancora più fruibile per i giochi e perché le persone possano viverlo. E anche uno chalet in cui fare spettacoli dal vivo, in connessione con la scuole dell’infanzia Diana. Mettere in rete questo quadrante per renderlo vivo come i parchi del centro-nord Europa”.

Dove troverete i fondi?

“La Regione mette a disposizione fondi fino a un massimo di un milione 250mila euro. Se vinceremo il bando dovremo trovare risorse per un finanziamento simile”.

L’architetto Maria Cristina Costa ha ricordato proprio sul nostro giornale che negli anni Ottanta presentò un progetto simile...

“Se vinceremo il bando, poi l’idea era quella di aprire un concorso di idee internazionale”.

Qual è la sua idea di città?

“Vorrei una città attrattiva, accogliente e di qualità. Abbiamo temi importanti che riguardano il medio e lungo termine: uno è l’aspetto demografico, stiamo andando incontro a un progressivo invecchiamento della popolazione. E questo apre tutto un problema legato al welfare e ai servizi. Nel 2050 gli over 65 saranno tre volte gli under 15, proprio un’inversione della piramide sociale. Dovremo riprogettare un welfare che tenga presente questo dato e che intercetti i bisogni in anticipo, migliorare tutta la rete territoriale di sentinelle, perché è evidente che con la prevenzione l’investimento che viene fatto è minore”.

Lei è un medico, la storia di Reggio ha fatto della cura delle persone e del welfare il suo fiore all’occhiello, anche grazie alle cooperative sociali. Adesso siamo in una fase di crisi di questo sistema.

“Siamo in una fase di transizione che va affrontata con lucidità. Le reti familiari protettive non sono più quelle di una volta, non abbiamo più i nonni (che spesso lavorano o abitano lontano) e la sempre maggiore richiesta di tempo pieno scolastico deriva anche da questo. L’altro aspetto è quello dei nuclei familiari costituiti da una sola persona: sono il 45% a Reggio e il 45% di questi ha più di 65 anni. Questo cambia radicalmente anche sanità e servizi, che dovranno spostarsi di più sul territorio, per dare sollievo a famiglie e care-giver”.

Tutto il comparto scuola è collegato a quello familiare. La richiesta di tempo lungo è sempre più alta ed è collegata al cambiamento della società. Ma a Reggio sono ancora pochi gli istituti che lo offrono. Mancano le risorse?

“Cerchiamo di fare il possibile. Reggio in effetti a livello regionale è sottodimensionata rispetto ad altre realtà. Ma richiederle è un percorso impegnativo su cui si sta battendo anche il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale. Noi cercheremo di creare anche servizi pomeridiani nei quartieri, come Officina Educativa”.

Parliamo di sport, che in questa città è una fetta importante delle passioni e del tessuto sociale. Quali sono le prospettive?

“Abbiamo istituito un tavolo permanente, con l’assessora Bondavalli, che sia una cabina di regia anche con gli enti di promozione per coinvolgerli in una politica di sport e benessere”.

L’impiantistica però è un tasto dolente.

“Sì, e noi dobbiamo fare la nostra parte. Abbiamo impianti vecchi e nel bilancio abbiamo inserito un milione proprio per la manutenzione straordinaria sullo sport. Ma credo che la Regione dovrebbe finanziare un piano straordinario proprio rivolto agli impianti. Ogni temporale arrivano segnalazioni di infiltrazioni e sono interventi importanti a livello economico: per noi è una sofferenza vedere il patrimonio non tenuto bene. Ma solo con le risorse comunali non ce la facciamo”.

Che cosa accadrà al progetto dello stadio di atletica promesso a fine mandato da Vecchi?

“La fotografia è questa: è stato acceso l’anno scorso un mutuo con il credito sportivo da 6 milioni 800mila euro e non è stato toccato. Così come i fondi regionali. Volevamo fare un ragionamento per rivalutare un progetto così impegnativo per la città (solo il primo stralcio vale oltre 8 milioni di euro). Sia chiaro: di un campo di atletica fatto bene, che possa ospitare anche gare di livello nazionale, Reggio ne ha bisogno, quindi l’impegno c’è. Si tratta di capire se c’è un’alternativa che possa configurare un risparmio, anche dal punto di vista della rigenerazione urbana. L’idea è quella di prendere una decisione nel giro di qualche mese”.

Nel prossimo futuro della Reggiana potrebbe esserci un cambio al vertice, con il patron Amadei che ha ammesso di star valutando proposte. È un tema a cui è sensibile?

“Io devo incontrare il patron Amadei, ci siamo visti allo stadio e ci siamo dati un appuntamento. La Reggiana è un patrimonio della città e bisogna fare tutto il possibile perché a Reggio ci sia una società sportiva che garantisca continuità e di un buon livello. Faremo il possibile per cercare, se necessario, di facilitare contatti e relazioni. L’impegno, assolutamente, c’è”.

Il parcheggo Zucchi. Tutta l’area vedrà una grande riqualificazione

Una delle prime grane di questa amministrazione è stata quella relativa al progetto di Ospizio; con le proteste, ancora in corso, degli ambientalisti che puntano il dito contro la distruzione di un bosco spontaneo. Cambierà qualcosa?

“Io apprezzo questa sensibilità da parte dei cittadini sul verde, ma vorrei precisare che si tratta di decisioni prese vent’anni fa e c’erano atti dovuti a cui non ci potevamo sottrarre: dobbiamo fare anche in questo caso gli interessi della comunità. Ci saremmo esposti a contenziosi milionari che avrebbero portato a un esborso da parte de Comune di ingenti somme sottratte al bene pubblico. E comunque vorrei dare un ordine di misura: verranno ripiantumati più di mille alberi , in più, abbiamo chiesto a Conad di mitigare l’intervento del cantiere e della progettazione e di impegnarsi per fare un intervento di riequilibrio in un’altra zona della città. Chiediamo che contribuiscano a creare più verde altrove e mi pare che l’ad Ferrarini, anche pubblicamente, abbia dato disponibilità in questo senso. È anche nel loro interesse. Vorrei poi sottolineare che la comunità di Ospizio vuole questo intervento, è una comunità di parecchie persone anziane, che hanno difficoltà a muoversi e per loro è un presidio: oltre al centro commerciale (che comunque ha una superficie limitata rispetto alle origini), lì ci sarà una casa di comunità con la biblioteca e la farmacia, che sarà fondamentale per tutto il quadrante est. E i cittadini lo vogliono questo. È ovvio che tutti mettono una firma alla richiesta ’salviamo il bosco’. Ma andatelo a vedere, adesso che non c’è il verde che copre: nello spazio centrale brullo c’è asfalto e ci sono le fondamenta della vecchia casa protetta. È una zona degradata, non può essere fruibile perché pericolosa, tenerla così che significato ha? Poi per noi il verde resta una priorità”.

Reggio però è tra le città italiane con più consumo di suolo nelle classifiche nazionali.

“Noi abbiamo una serie di code di progetti che vengono da 10/20 anni di diritti acquisiti. Ma nel computo del consumo di suolo è stata inserita anche la tangenziale nord e anche tutta la Reggia di Rivalta. Quindi bisogna anche guardare i dati degli oneri di urbanizzazione, che hanno avuto un crollo verticale negli ultimi anni”.

Trasporto pubblico: Seta va verso la holding regionale.

“La sfida adesso è trattenere gli autisti, avere una omogeneità contrattuale tra dipendenti e un finanziamento chilometrico in linea con le altre province. Poi arriverà anche il livello della holding regionale: abbiamo voluto aspettare un confronto con il nuovo assessore ai trasporti, per noi è fondamentale che siano definiti bene i ruoli delle province e si dia importanza alle Sot”.

Turismo: Reggio da sempre è considerata la Cenerentola tra le province vicine, che di certo hanno saputo essere più attrattive. Mancano anche vetrine delle nostre eccellenze, dal centro alla Mediopadana. È giunto il momento di fare di più?

“Il numero dei pernottamenti sta aumentando in maniera importante. Abbiamo una potenzialità enorme, il turismo lento va valorizzato e dovremo discuterne a livello provinciale, dal Cusna al Po. Sicuramente ci sarà un tavolo dedicato: l’inaugurazione del parco della Reggia di Rivalta potrà essere un traino per il turismo. Per quanto riguarda le vetrine delle eccellenze dico però che serve anche l’intervento dei privati: se i negozi sono vuoti e nessuno viene ad aprire con le Vacche Rosse o l’aceto balsamico... DI certo faremo un invito. Insisteremo”.

È questa la strategia?

“Sì: la casa, i servizi culturali ed educativi, il turismo. Ci giochiamo il futuro sull’attrattività. E su Università e imprese che dovranno essere in grado di attirare giovani talenti”.

Criminalità organizzata, la nuova consulta della legalità che avete creato ha un comitato scientifico importante.

“Bisogna conoscere per prevenire, come dice il giudice Caruso. È fondamentale che dal territorio arrivino segnali. E la consulta vuole essere una sede in cui intercettare allarmi. Perché con la legalità ci si gioca anche una fetta di economia sana e di lotta alla povertà”.