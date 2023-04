Sassari Reggio Emilia 89-77, con Trento l’ultimo tram per restare in A

Reggio Emilia, 30 aprile 2023 – L’Unahotels si giocherà la salvezza all’ultima giornata, al PalaBigi contro Trento.

Questo il verdetto dopo la 29esima giornata di regular-season che, per quanto concerne i reggiani, ha coinciso con la sconfitta sul campo, tradizionalmente ostico, della Dinamo Sassari. La squadra di Bucchi ha condotto dall’inizio alla fine e la Pallacanestro Reggiana, convinta solo a tratti, e generosa e volitiva solo con parte del suo organico, mai ha dato l’impressione di poter ribaltare l’inerzia e il pronostico.

Come troppo spesso, in questa disgraziata annata, avvenuto in trasferta. Incolore anche il debutto del nuovo arrivato Andre Jones, ma certo non si può chiedere a lui di ribaltare la stagione biancorossa. Buon inizio ospite con Diouf, ben imbeccato da Cinciarini, sugli scudi. Dall’altra parte risponde Stephens e a metà frazione il punteggio è in equilibrio: 12-12. Nonostante Sassari provi a dare qualche strappo Reggio riesce a contenere, pur litigando col canestro e concludendo il periodo a -4. L’avvio di secondo quarto è favorevole ai padroni di casa, che colpiscono dalla lunga e tentano di allungare: 29-21. L’Unahotels però, sospinta dalla “verve” di Strautins, risponde con un valido controbreak.

La Dinamo successivamente trova un’altra delle sue proverbiali folate offensive e ristabilisce le distanze per poi (con i biancorossi in rottura prolungata in attacco e colpevolmente molli in retroguardia) piazzare un’ulteriore fiammata che la conduce al massimo vantaggio di quindici lunghezze. All’intervallo lungo i sardi ci arrivano guidando 48-35 con la truppa di Sakota alle corde. Al ritorno sul parquet Reggio prima finisce a -16, poi abbassa un po’ le gambe e si mette di buzzo buono per provare a recuperare. Non senza affanno trova una buona fase e, condotta da Strautins e Olisevicius, prova a rientrare: 63-58 all’ 8’.

Agli ultimi 10’ l’Unahotels ci arriva sotto di sette lunghezze e l’opportunità di provarci. La Dinamo però è estremamente solida; per giunta mantiene alte le percentuali offensive mentre per gli emiliani ogni canestro è una sofferenza, e spesso il ferro respinge i tentativi biancorossi.

Sicché, a metà quarto, è di nuovo +16 interno, con Cinciarini e compagni che sembrano non avere più la forza di replicare. Così è nei fatti e l’Unahotels torna a casa con l’ennesima sconfitta sul groppone.

Il tabellino

BANCO DI SARDEGNA: Jones J. 16, Pisano, Dowe 28, Kruslin 12, Treier 3, Chessa 3, Stephens 8, Bendzius 2, Gentile 7, Diop 10. N.e.: Devecchi e Gandini. All.: Bucchi

UNAHOTELS: Reuvers 6, Hopkins 4, Cipolla, Strautins 16, Cinciarini 13, Jones A, Olisevicius 17, Lee 2, Senglin 6, Diouf 13. N.e.: Giberti e Stefanini. All.: Sakota.

Arbitri: Roberto Begnis, Alessandro Martolini, Antonio Bartolomeo

Parziali: 23-19, 48-35, 70-63

Note: spettatori: tiri da 3: Banco di Sardegna 12/21, Unahotels 9/24; tiri liberi: Sassari 21/27, Reggio Emilia 14/19.