Reggio Emilia, 10 agosto 2021 - C’erano anche molti reggiani, in piazza a Pomponesco di Mantova, paese diviso dall’Emilia dal corso del fiume Po, per l’attribuzione della cittadinanza onoraria a Terence Hill, il noto attore che, nonostante l’età avanzata, non sembra voler smettere di dedicarsi a cinema e serie tv. “Tornerò ancora da queste parti, magari per girare un altro film”, ha confidato ad autorità e cittadini, ricordando il suo “Don Camillo” girato in questa zona nel 1983, coinvolgendo anche numerose comparse arrivate dalla sponda reggiana, in particolare da Guastalla, Boretto, Brescello, Novellara, Luzzara, Gualtieri… Centinaia di persone in piazza per assistere alla proiezione del film “Don Camillo” girato 38 anni fa. Terence Hill ha rivisto quel film stando in prima fila, circondato da autorità civili e militari, ma soprattutto da centinaia di cittadini che, green pass alla mano, hanno avuto accesso all’area dell’evento. Dal Varesotto è arrivato Enrico Grandi, portando con sé una perfetta riproduzione della Dune Buggy, usata in uno dei celebri film di Terence Hill e Bud Spencer. L’ospite d’onore è stato letteralmente preso d’assalto dagli ammiratori, a caccia di autografi e di selfie come ricordo di una serata importante nel piccolo paese al confine tra Emilia e Lombardia. Tra il pubblico anche tanti reggiani che nel 1983 erano ragazzini: alcuni di loro avevano partecipato come comparse alla scena della partita tra i Devils di Peppone e gli Angels di don Camillo, insieme a campioni dello sport come il reggiolese Carlo Ancelotti, i romanisti Roberto Pruzzo e Luciano Spinosi, fino a Roberto Boninsegna. Anche per tanti reggiani è stata una bella serata, rivivendo il set del film del 1983.

