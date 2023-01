A 38 anni De Luca torna in Promozione

A 38 anni Manuel De Luca si rimette in gioco. Il possente attaccante classe ’84 è stato infatti tesserato dal Polinago che insegue la salvezza in Promozione. De Luca era svincolato dall’estate dopo una lunga carriera che da ultimo lo aveva portato a vestire la maglia della Falk l’anno scorso in Prima categoria. Nato a Scandiano, ma fioranese doc, ha fatto tutta la trafila giovanile nel Modena, passando da Fiorano e tornando in gialloblù, dove nei due anni di Serie A vissuti ai tempi della Longobarda giocava in Primavera ma era nell’orbita anche della prima squadra, tanto da collezionare anche 4 panchine in massima serie. Il debutto nei "pro" è cominciato dalla B svizzera col Bellinzona, quindi la C2 alla Nocerina (20 gare e un gol) prima di tornare nei dilettanti in D a Castellarano poi tante stagioni soprattutto in Eccellenza (Scandianese, Fiorano, Bagnolese, Monticelli, San Felice, Arcetana, La Pieve, Vignolese e Bibbiano) e Promozione (Riese e Fabbrico) quindi le ultime 3 annate con Cerredolese, Vianese e Falk.

Davide Setti