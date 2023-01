A Brindisi la Unahotels non sfrutta l’occasione

BRINDISI

81

REGGIO EMILIA

74

HAPPY CASA BRINDISI Mascolo 4 (23, 03), Reed 20 (710, 13), Lamb 8 (25, 15), Burnell 2 (13, 02), Perkins 18 (510, 01); Harrison 4 (12, 04), Bowman 12 (36, 12), Bayehe 13 (56), Mezzanotte (01), N.e.: Riisma, Vitucci, Bocevski. All.: Vitucci.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA Cinciarini 8 (36, 04), Anim 10 (36, 12), Olisevicius 13 (34, 12), Reuvers 13 (57, 13), Hopkins 14 (37, 13); Strautins 8 (12, 24), Burjanadze 6 (23, 03), Senglin (01, 02), Diouf 2 (01 da 3), Cipolla N.e.: Giberti, Stefanini, Vitali. All.: Sakota.

Arbitri: Rossi, Borgo, Noce

Parziali: 13-15, 37-37; 50-60 Tl.: Bri 2025 Reg 1621, Rimb.: Bri 36 (Burnell 8), Reg 37 (Olisevicius 9), Ass.: Bri 11 (Burnell 4), Reg 15 (Cinciarini 11).

di Francesco Pioppi

Aggiungete un’altra pagina all’almanacco dei rimpianti biancorossi. Se alla fine dell’anno arriverà la retrocessione, sarà facile ricordarsi anche di questa sconfitta a Brindisi. Maturata perché non c’è stata la cura di quei dettagli che fanno la differenza (15 palle perse) e perché - nel momento in cui la squadra di Vitucci stava per riscrivere il record mondiale di triple sbagliate (016 dopo 26 minuti) - Reggio non ha saputo scappare via e ampliare il vantaggio oltre la doppia cifra. Cinciarini e compagni sono arrivati fino al +10 alla fine del terzo quarto (50-60), ma poi hanno buttato tutto nel gabinetto, subendo un parziale di 11-0 nei primi 4’ dell’ultimo parziale e incartandosi pesantemente davanti alla zona 2-3 scelta dallo staff pugliese. Era l’occasione, l’ennesima, per lasciare l’ultimo posto in classifica sfruttando la contemporanea sconfitta di Treviso e per guadagnare terreno anche su Napoli (a sua volta ko con Trieste che si è ormai tirata fuori dal fango). E invece non c’è stato nulla da fare anche perché - se subisci 31 punti negli ultimi 10’ - significa che non sai a che santo aggrapparti. Di certo non a quello che ha ‘benedetto’ la mano di Senglin all’esordio con Milano (ieri l’americano non ne ha azzeccata una…) e nemmeno a quello che protegge Michele Vitali, colpito da una forte indisposizione proprio poco prima della palla a due e in panchina solo per onor di firma. La guardia-ala bolognese ormai inizia a far notizia quando gioca, perché fin qui non ha messo piede in campo nelle sfide con Napoli, Varese, Verona, Scafati e ieri è arrivata la volta anche di Brindisi. Fanno 5 gare su 17 di campionato, tutte perse. Per chi - almeno in teoria - doveva essere un pilastro sono davvero troppe (praticamente il 30%).

Nel finale è poi mancata la lucidità un po’ a tutti, Cinciarini compreso che ha provato a forzare un paio di situazioni senza successo, ma in quel momento l’inerzia era già nelle mani avversarie che si erano caricati a mille dopo il break iniziale. Per fortuna ha perso anche Verona, ma è davvero una magra consolazione.