A caccia dei biglietti per l’Alessandria

Continuano le prevendite per la sfida tra Reggiana e Alessandia in programma domenica (fischio d’inizio alle 14,30). I biglietti possono essere acquistati online, tramite il circuito www.vivaticket.it (fino alle 15,15 del giorno della gara), presso il ‘Reggiana Calcio Store’ di via Piccard 16B oppure alle biglietterie dello stadio che saranno aperte al pubblico a partire dalle 13 e fino alle 15,15. Questi i prezzi: tribuna autorità 60 euro, tribuna sud 15 (ridotto 12), tribuna ovest superiore centrale 30 (ridotto 25), tribuna ovest superiore laterale sud 30 (ridotto 25), tribuna est centrale 22 (ridotto 18), tribuna est laterale 22 (ridotto 18), tribuna ovest inferiore centrale 35 (ridotto 30), tribuna ovest inferiore laterale sud 30 (ridotto 25), tribuna ovest superiore laterale nord 30 (ridotto 25).