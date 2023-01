A Castelnovo Monti e Novellara duelli ad alta tensione

L’E80 Group Castelnovo Monti (12) confida nel fattore campo per centrare la seconda vittoria consecutiva. Alle 17, al PalaGiovanelli, arriva Anzola (8) in uno dei posticipi della prima giornata di ritorno di Serie C Gold e per gli appenninici è ghiotta l’opportunità di dare continuità alla vittoria al cardiopalma di domenica scorsa con la Fortitudo. Tra i bolognesi, reduci da due stop di fila, occhio all’ala De Ruvo (14,2) e al centro Zeneli (14), senza dimenticare il solito Parmeggiani (13,8). Trasferta complicata, invece, per la Dilplast Clevertech Montecchio (12), in campo alle 18 sul campo della Fulgor Fidenza (20): la formazione di coach Cavalieri – ex di turno – affronta una rivale in salute, che ha 4 vittorie consecutive alle spalle ed è guidata dall’ex Di Noia (16,9 punti), miglior marcatore dei suoi insieme al lungo Markovic (18,7).

C SILVER Pallacanestro Novellara (16) a caccia di riscatto davanti al pubblico amico, nel posticipo che chiude la prima giornata di ritorno. Al PalaMalagoli, alle 18, arriva l’ostica Veni Basket San Pietro in Casale (16), formazione che appaia gli uomini di Boni al settimo posto della graduatoria: l’obiettivo è quello di dimenticare lo stop in extremis arrivato 7 giorni fa con Lugo, che ha piazzato proprio nel finale il canestro decisivo interrompendo una striscia positiva che durava da 6 gare. Attenzione, tuttavia, ai bolognesi, che in trasferta hanno un bilancio di 6 vittorie in 7 incontri: tra i giocatori più pericolosi il playmaker Ramzani (13,5 di media) e capitan Pastore, lungo da 10,8 punti ad allacciata di scarpe.