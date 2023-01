A Ceolin il titolo del Master cross

Ciclocross da trofeo.

Continua il momento magico di Federico Ceolin, atleta del Team Beltrami Tsa Tre Colli, squadra della sfera Continental con base a Praticello di Gattatico.

Il 23enne portacolori della formazione diretta da Stefano Chiari si è aggiudicato il titolo del Master cross, specialità ciclocross, categoria Open maschile.

L’ultima gara del campionato si è svolta a San Francesco al Campo (Torino), su un percorso selettivo disegnato tra sterrati, pista e fossi da scavalcare bici in spalla.

Con un quarto posto Federico Ceolin ha messo in bacheca il trofeo, conquistato all’insegna di una buona continuità fatta di podi, piazzamenti e una vittoria.

Il buon periodo che sta attraversando l’atleta è sottolineato anche dalla convocazione in azzurro per la Coppa del Mondo di ciclocross, svoltasi in Trentino, dove Ceolin ha ottenuto un onorevole 19° posto.

Nella foto: Federico Ceolin

e Stefano Chiari

m.t.