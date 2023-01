A Cesena arriva la Fermana, compito arduo per l’Entella

Sfida interna per il Cesena. La principale antagonista della Reggiana gioca alle 17,30 al "Manuzzi" contro la Fermana, con cui all’andata perse 2-0; anche la Virtus Entella, sul 3° gradino del podio, gioca davanti al pubblico amico con l’ostica Carrarese, mentre il Gubbio riceve in un match da tripla l’Ancon. Trasferta a Pesaro per il Pontedera, sesto, , mentre la Lucchese riceve il Fiorenzuola. Alle 14,30 le altre gare della quarta di ritorno: il Rimini cerca riscatto a Olbia dopo il poker casalinga subito dall’Entella; il fanalino Imolese, riceve la Torres, derby toscano tra Aquila Montevarchi e Siena. Chiude il quadro Recanatese-San Donato Tavarnelle.

Classifica: Reggiana 49, Cesena 44, Virtus Entella 42, Gubbio 39, Ancona 38, Pontedera 37, Siena 34, Lucchese e Carrarese 33, Fiorenzuola 32, Rimini 31, Fermana 27, Torres 24, Recanatese 23, Vis Pesaro e San Donato Tavarnelle 22, Alessandria 21, Olbia 18, Aquila Montevarchi 17, Imolese 16.