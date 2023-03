A fare festa è soltanto la Torre

Una sola vittoria, quella della Berrutiplastics Torre (12), e tre sconfitte nel week end delle reggiane di Serie D. Nella poule salvezza la formazione cittadina consolida il terzo posto nel proprio raggruppamento imponendosi 62-57 sul campo del fanalino di coda Antal Pallavicini (2), in una sfida meno equilibrata di quanto dica il punteggio finale: gli uomini di Corradini scappano via ad inizio ripresa, trovando il +15 a fine terzo quarto, per poi gestire senza affanni il rientro dei bolognesi nel finale. Sugli scudi Davoli (16 punti, nella foto) e Cantergiani (14), in doppia cifra al pari di Magliani (12). Nell’altro girone onorevole sconfitta esterna per la SB Cavriago (10), anch’essa sul gradino più basso del podio, che cede 76-70 sul campo della capolista Argenta (18): gli uomini di Croci se la giocano ad armi pari fino alla fine, pur essendo sempre costretti ad inseguire, grazie a 4 uomini in doppia cifra. Il migliore è Della Mora (15), seguito da Azzali (12), Fall (11) e La Rocca (11). Non c’è gloria, invece, per il Nubilaria (8), travolto 70-50 sul campo dei bolognesi del Basket Voltone (18), l’altra battistrada del torneo: per il quintetto novellarese è il primo tempo a suonare da condanna anticipata, visto che all’intervallo lungo i padroni di casa conducono 42-25 e a nulla vale una seconda parte di gara all’altezza dei quotati avversari. Nelle fila ospiti nessun atleta in doppia cifra, il migliore è il solito Mariani Cerati (8).

POULE PLAYOFF – Nella poule promozione, infine, la Scuole Basket (6) lotta strenuamente prima di arrendersi di fronte ai Villanova Tigers (14), primi della classe: al PalaAeB la squadra di Bellezza prova a rientrare nel finale, prima di alzare bandiera bianca sull’85-81. Il miglior realizzatore è Cantagalli (22), seguito da Federico Minardi (16), Branchini (14) e Benvenuti (12).