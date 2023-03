A Fidenza la Bmr cerca la 16ª perla di fila Castelnovo, riscattati!

Sfida ad alta quota per la Bmr Basket 2000 (34), in campo alle 18 a Fidenza (28) nel posticipo della 7ª di ritorno. In terra parmense gli uomini di Diacci, che comandano il girone con 15 vittorie di fila, affrontano la terza forza del torneo, scivolata a -6 dopo il kappao di domenica scorsa contro l’Olimpia Castel San Pietro: i parmensi sono imbattuti in casa (10 vittorie in altrettanti match) ed hanno nell’ex Cavriago e Montecchio Di Noia (16,4 punti di media) il principale terminale offensivo, specialmente dopo il grave infortunio al lungo Markovic; sotto i tabelloni, invece, il punto di riferimento è Obiekwe (16,2), supportato dall’ultimo arrivato Genjac (12,5). Alle 17, invece, l’E80 Group Castelnovo Monti (14) prova a chiudere la striscia di 4 sconfitte consecutive ospitando al PalaGiovanelli il Ferrara Basket 2018 (24), altra squadra che non vive certo il miglior momento stagionale: tra gli estensi occhio ai sempreverdi Seravalli (13,4) e Agusto (12,5).