A furor di popolo allungato (per ora di un mese) il contratto di Burjanadze

L’avventura di Beka Burjanadze con la canotta della Unahotels proseguirà ancora (almeno) per un mese. Il georgiano è infatti stato confermato a furor di popolo e per meriti acquisiti sul campo, visto che sia nella vittoria con Pesaro che in quella a Trento è risultato tra i più determinanti e determinati.

Tecnicamente il club ha di fatto spostato in ‘avanti’ l’opzione di uscita sul suo contratto che era esercitabile entro domani. Tradotto: se da qui alla pausa per le Nazionali (12 febbraio) la possente ala di Tbilisi continuerà a dare il proprio contributo, si proseguirà fino alla fine del campionato senza bisogno di rimettersi attorno a un tavolo, altrimenti la società potrà separarsi dal vincolo senza versare alcun indennizzo economico. Si tratta di una notizia importante e in qualche modo ‘impronosticabile’ fino a poche settimane fa, quando il giocatore - a parte una gran volontà - non aveva mostrato praticamente nulla di rilevante. Anzi, i dubbi su di lui erano tantissimi e da parte di tutti, poi però la crescita della condizione atletica (Burjanadze è arrivato a metà novembre dopo diversi mesi in cui non aveva praticamente mai giocato) e la mentalità dimostrata nei momenti di caos totale hanno fatto emergere il temperamento del ‘grizzly georgiano’ che - proprio per questo suo spirito gladiatorio - adesso è entrato nel cuore dei tifosi reggiani. Le bacheche social della società, così come quelle dei siti specializzati, sono state infatti letteralmente invase da richieste per la sua riconferma. Questo a riprova del fatto che il pubblico della Unahotels provi spesso molta più empatia con chi riesce ad andare oltre i propri limiti tecnici, piuttosto che farsi incantare da chi ha più talento, ma poi non ci mette cuore. A dire il vero Burjanadze, pur non essendo certamente un saggio vivente di eleganza ed elasticità muscolare, sta dimostrando di non essere affatto uno sprovveduto dal punto di vista dei fondamentali.

Il 36% al tiro da 3 non lo rende ‘battezzabile’ dagli avversari quando decide di allontanarsi dall’area e costringere i lunghi ad uscire sul perimetro e poi, con la mole che si ritrova (200 cm per 118kg), può attaccare praticamente chiunque spalle a canestro e farlo rinculare fino al post basso. Insomma i limiti ci sono (sostanzialmente non si stacca da terra) ma non vanno sottovalutate le virtù che ora fanno molto comodo.

La società resta comunque attenta e attiva sul mercato, perché non vuole farsi trovare ‘scoperta’ nelle prossime settimane, ma con l’arrivo di Jeremy Senglin (tra oggi e domani), l’addio ad RJ Nembhard e la crescita di Burjanadze non è costretta a forzare i tempi per firmare qualcuno.

Francesco Pioppi