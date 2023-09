A Isabella sta benissimo l’azzurro

La Chemco Puianello si tinge ancora di azzurro.

Dopo l’esperienza positiva dello scorso mese, Isabella Olajide veste per la seconda volta in carriera la casacca della nazionale italiana in vista della Coppa del Mondo Under 23 di 3vs3, in programma a Lublino, in Polonia, a fine mese.

L’atleta di origine nigeriana, bomba del mercato estivo della Chemco, è stata inserita nella lista delle sei convocate da coach Capobianco per i due giorni di raduno al centro olimpico Giulio Onesti di Roma del 24 e 25 settembre da cui usciranno i nomi delle quattro atlete che prenderanno parte al mondiale polacco.

Determinanti le prime prestazioni in casacca azzurra di Olajide che si era messa in mostra in agosto nella tappa israeliana di Ramat Gan della Nations League 3vs3 Under 23, una sorta di torneo europeo a tappe che regala la possibilità ai migliori talenti giovani del Vecchio Continente di mettersi in mostra.

Anzi, proprio contro la Francia, campione del mondo nel 2022, Isabella aveva messo la sua firma con 7 punti e il canestro della staffa per l’Italia che si impose per 21-17 sulla Francia di Eve Wembanyama (nella foto, uno scontro di gioco fra le due atlete), sorella di Victor, astro emergente Nba.

c.c.