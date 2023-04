A lezione di regole dall’arbitra Munarini

Clara Munarini e Maria Ausilia Paparo, due delle più importanti arbitre italiane di rugby, sono oggi alle 17.30 alla club house del Valorugby, in via Assalini alla Canalina, per incontrare le famiglie dei “piccoli diavoli” del settore giovanile del Valorugby. Il tema della riunione? La diversa percezione delle decisioni arbitrali in campo e fuori. Un’occasione di coesione tra arbitri e pubblico (i genitori sono per natura gli spettatori più “caldi”) per capire le complesse regole di un gioco solo apparentemente semplice come il rugby. Munarini, parmense, e Paparo, bolognese, sono le migliori arbitre emiliane insieme alla reggiolese Chiara Vanini. Clara Munarini è considerata il miglior fischietto donna italiano: dirige partite di Top10 ed è stata assistente anche in Heineken Cup e URC, oltre che arbitro nella Coppa del Mondo e nel Sei Nazioni femminili.

Marco Ballabeni