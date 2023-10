A Milano la prova del nove. La chiave sarà il tiro da tre

Quanto vale l’Unahotels?

Oggi cominceremo a scoprirlo davvero. Perché non c’è nulla di più tosto dell’affrontare l’Olimpia Milano: campione d’Italia in carica, che vanta il roster, sulla carta, più forte di tutti, è favoritissima per il bis tricolore e, per giunta, si presenterà alla sfida coi biancorossi col coltello tra i denti.

Dopo l’inopinata sconfitta di domenica scorsa a Napoli e le tante polemiche ad essa seguite con conseguente pressione dell’ambiente.

L’odierna contesa contro l’Armani sarà quindi il primo test realmente probante per la truppa di Priftis. Perché, con il massimo rispetto di entrambe le formazioni, le sfide con Brindisi, reduce dal tour de force del qualification-round di Bcl, e Scafati, di caratura oggettivamente inferiore all’Unahotels, rappresentavano match abbordabili per capitan Vitali e compagni. Gare che dovevano essere vinte e sono state vinte: peraltro in maniera convincente, e questo è indubbiamente un valore aggiunto.

Oggi invece la Pallacanestro Reggiana parte sfavorita dal pronostico e dai bookmakers, sia per l’indiscutibile valore dell’avversario sia per i motivi sopra riportati. Per questo sarà interessantissimo vedere come la squadra approccerà il match e la sua prestazione lungo l’arco dei quaranta minuti. Osservare quale sarà l’impatto tecnico, fisico ed emotivo, contro una corazzata che, verosimilmente, affronterà con la massima concentrazione la partita, in tutti i suoi elementi. Specialmente negli atleti Usa stimolati anche dalla sfida contro gli esterni Unahotels, Weber, Smith e Galloway, che insieme formano un trio top per la serie A.

Proprio il rendimento dell’ex Detroit Pistons, meno efficiente nelle scorse partite a causa di una noiosa influenza, potrebbe far aumentare le chances di vittoria a una Reggio che, nei due successi precedenti ha trovato sempre differenti protagonisti per la vittoria: dimostrando poi una già buona coesione di gruppo e la conferma di un elevato potenziale offensivo.

Galloway si è allenato tutta la settimana, ed è già una buona notizia; non potrà ancora essere al 100% ma conoscendo professionalità e mentalità, siamo certi che farà di tutto per sfornare una bella prestazione.

Una chiave del match saranno infatti le percentuali al tiro da 3; se per Reggio fossero superiori al 40% (il potenziale lo permette) Milano comincerebbe a sudare freddo.

E pure di più se Hervey dovesse giocare come all’esordio contro Brindisi.

Scalare il monte "Olimpia" sarà comunque difficilissimo (oltretutto l’ultimo blitz sul parquet di Assago risale al 2012) specie considerando che le ’scarpette rosse’, rinviata per la grave situazione in Israele la gara di Eurolega col Maccabi Tel Aviv, hanno potuto preparare l’odierna disfida con la dovuta calma e attenzione. Ma proprio il fatto di potersi presentare al cospetto dei vari Mirotic, Shields, Melli e compagnia senza particolari scimmie sulle spalle potrebbe aiutare i biancorossi a centrare la grande impresa.

Sulla scorta magari di quella dello scorso campionato in via Guasco, quando Cinciarini e compagni, in un PalaBigi caldissimo e quasi esaurito, si imposero 73-68 compiendo un passo importante verso la salvezza.