A Pesaro la curva granata sarà tutta esaurita

Ci sarà un ‘esodo’ granata anche verso lo stadio ‘‘Tonino Benelli’ di Pesaro. Con numeri ovviamente ridotti rispetto a quelli del derby col Cesena (quasi 3mila reggiani in curva ‘Ferrovia’), ma anche a causa delle restrizioni volute dalle autorità competenti che hanno deciso di riservare solo 588 biglietti (in via d’esaurimento) esclusivamente nel settore ospiti. Quindi niente vendita libera in tribuna per chi è residente a Reggio o in provincia. Una misura attuata valutando il rischio di incidenti, visto che al termine della partita della scorsa stagione (7 novembre 2021, 3 a 0 con reti di Cauz, Lanini e Zamparo) un gruppo di tifosi della Vis ha provato ad attaccare quelli reggiani. La situazione non degenerò grazie all’intervento delle forze dell’ordine, ma questo è bastato per alzare il livello di allerta. Nel frattempo, continua la prevendita per il big match con l’Entella (sabato 11 marzo alle 17,30) che sarà la partita ‘fuori abbonamento’. Gli abbonati avranno a disposizione la prelazione fino a lunedì alle ore 9, mentre i possessori della ‘Regia Card’ (che magari non si sono abbonati ed è il caso di chi, per esempio, ha fatto la tessera per il derby col Modena dello scorso anno…) avranno la prelazione a partire da domani alle 9 e fino a lunedì, sempre alle 9. Quindi da lunedì mattina ci sarà la vendita libera che proseguirà fino al giorno della partita alle 18,15. Una parte dell’incasso sarà inoltre devoluto in beneficenza a destinatari che saranno presentati ufficialmente dalla società a partire dalla prossima settimana, assieme ad altre iniziative a tema. I prezzi per il big match contro la Virtus Entella sono quelli consueti, della stagione regolare, in prevendita.

f.p.