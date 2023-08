A Reggio è diventato ’Rambo’

Nico Facciolo è nato il 21 luglio del 1962 a Montagnana (Padova). Ha iniziato la sua carriera nel Monselice dov’è rimasto dai 16 ai 21 anni, collezionando 44 presenze. Da lì in poi il decollo: prima al Pordenone (42 gettoni dal 1983 al 1985) e poi il ‘grande amore’, la Reggiana, dove approda nel 1985 e resta fino al 1992 con un’unica parentesi sfortunata all’Arezzo (22 presenze nel 1987-1988). Veste la maglia granata per 171 partite e diventa uno dei beniamini del Mirabello grazie alle sue parate spettacolari e alla spiccata personalità. Ribattezzato ‘Rambo’, come il personaggio interpretato nell’omonimo film da Sylvester Stallone, conquista la promozione in Serie B nel 1989 con mister Pippo Marchioro. Chiude col calcio giocato alla Triestina (53 gettoni tra il 1992 e il 1994) ad appena 32 anni, prima di iniziare però un’altra carriera di successo come preparatore dei portieri. Dopo la gavetta al Giorgione (1995-1998) ecco la scalata: prima Trento (1999-2000) e poi Padova (2000-2003). Poi le due squadre più blasonate: Cagliari (2003-2005) e poi Napoli dove partecipa alla scalata dalla C alla Serie A, prima di tornare nuovamente in Sardegna (2010-2015) dove appenderà definitivamente gli scarpini al chiodo a causa di gravi problemi alle ginocchia che gli impediscono di calciare bene in porta, caratteristica determinante negli allenamenti specifici per gli estremi difensori.