A Rubierese e Saxum basta un punto per gioire

di Federico Prati

Un punto separa Rubierese e Saxum United dall’apoteosi. Nella domenica del calcio dilettanti prima della sosta pasquale (ore 15.30), i biancorossi di mister Marino ospitano il Corlo e possono centrare il ritorno in Prima categoria con 90’ di anticipo.

Sarà ancora decisiva la spinta dei coloratissimi e calienti tifosi biancorossi che mercoledì hanno applaudito il pass per la semifinale regionale di Coppa Emilia.

Nella storica cornice del "Notari" di Montecchio, la Saxum United insegue il primato matematico in Terza categoria nel suo secondo anno di attività, ma dovrà spegnere la verve della Plaza Montecchio, rilanciatasi per la piazza d’onore. Argento attualmente nelle mani della Reggio Calcio che deve superare indenne il big-match interno contro il Rapid Viadana staccato di 3 lunghezze.

Ultime quattro giornate per Eccellenza, Promozione e Prima categoria: nella serie A dei Dilettanti, l’Arcetana deve espugnare il "Sabbadini" di Campagnola per evitare la retrocessione diretta, garantendosi almeno i play-out. Fra i biancoverdi out il difensore Carpio, mentre rientra lo stopper Andreoli.

La matricola Boretto cerca l’impresa sul terreno della Virtus Castelfranco, a riposo mercoledì sera a causa di un guasto all’impianto d’illuminazione che ha fatto rinviare il big-match contro la regina Borgo San Donnino; il giudice sportivo ha disposto la ripetizione della sfida.

Lotta serrata per un posto nei play-off di Promozione: il BibbianoSan Polo tenta di riacciuffarli ma deve domare la capolista Fabbrico, planata domenica scorsa in Eccellenza. Stesso obiettivo per il Castellarano che rende visita all’ormai tranquilla Sanmichelese.

Fari puntati sullo scontro diretto fra la Vianese e un Montecchio a secco di vittorie da 3 turni.

Poco distante, al Mapiana, derby fra i locali del BaisoSecchia, seconda forza del lotto, e l’Atletic Progetto Montagna che ha la salvezza diretta nel mirino. Fra i tanti ex di turno il guardiano ospite Malpeli, passato ai bismantovini nel mercato di dicembre.

Senza lo squalificato Bassoli, il Vezzano prova a blindare la salvezza nello scontro diretto di Fiorano. Sempre più intricata la bagarre al vertice del girone C di Prima categoria col Guastalla che difende il primato contro la Virtus Correggio, attardata di 4 punti, mentre promette spettacolo il match-clou fra Luzzara e Quattro Castella. Dopo una lunga rincorsa, la Barcaccia può raggiungere la zona franca aggiudicandosi lo scontro diretto col Boca Barco.

Il menu

Eccellenza

Campagnola (24)-Arcetana (33); Fidentina (42)-Rolo (48); Virtus Castelfranco (64)-Boretto (35).

Promozione

Girone A: Brescello (36)-Carignano (41).

Girone B: BaisoSecchia (47)-Atletic Progetto Montagna (29); BibbianoSan Polo (42)-Fabbrico (63); Fiorano (30)-Vezzano (33); Ganaceto (26)-Scandianese (43); Sanmichelese (37)-Castellarano (39); Polinago (22)-Casalgrande (11) a Villalunga; Riese (34)-Smile (21); Vianese (44)-Montecchio (45). Prima categoria

Girone B: Gattatico (23)-Marzolara (42); Povigliese (43)-Juve Club Pr (34).

Girone C: Boca Barco (23)-Barcaccia (25); Celtic Cavriago (30)-Virtus Libertas (44); Luzzara (44)-Quattro Castella (46); Masone (44)-Montecavolo (25); Original Celtic Bhoys (38)-S.Prospero Correggio (45); Real Casina (16)-Gualtierese (9); Reggiolo (34)-Daino S.Croce (46); Virtus Correggio (44)-Guastalla (48) sul centrale del "Borelli".

Girone D: Nonantola (33)-Sammartinese (56); Veggia (13)-Pavullo (44).

Seconda categoria

Girone C: Bardi (35)-Levante (36); Fc 70 (27)-Astra Pr (39); Lesignano (39)-Virtus Calerno (40).

Girone D: FalkGalileo (58)-Sporting Cavriago (22); Gatta (11)-Campeginese (28); Novellara (42)-Carpineti (46); Progetto Intesa (40)-Puianello (15); Santos 1948 (43)-Atletico Bibbiano Canossa (47); United Albinea (40)-Borzanese (24); Virtus Bagnolo (30)-Boiardo Maer (19).

Girone E: Cimone (20)-Rubiera (17); Fellegara (44)-Cerredolese (36); Rubierese (54)-Corlo (43); S.Faustino (29)-Roteglia (44). Girone F: Virtus Mandrio (19)-Rivara (28).

Terza categoria

Casalgrandese (18)-S.Ilario (35) a Casalgrande; Felina (31)-Cavriago (37); Fogliano (25)-Cadelbosco (44); Fosdondo (43)-Collagna (27); Invicta Gavasseto (25)-Vetto (34); Plaza Montecchio (48)-Saxum United (63); RamisetoLigonchio (18)-Sporting Tre Croci (31); Reggio Calcio (51)-Rapid Viadana (48).