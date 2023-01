A Scandiano il derby finisce in parità

SCANDIANESE

1

CASTELLARANO

1

SCANDIANESE: Marchi, Valestri, Burani (41’ st Dangelo), Caselli, Zinani (32’ st Daudov), Bonara, Ferrari, Cisse, Nartey, Bottazzi (18’ st Iori), Rizzuto (36’ st Corrente). A disp. Iemmi, Teggi, Pedroni, Koni, Bertolani. All. Baroni.

CASTELLARANO: Lanzotti, Andreoli, Paglia, Solla (10’ st Turci), Muratori, Guicciardi, Ingrami, Bovi, Ivashko (30’ st Messori), Bertolani, Nadiri. A disp. Frau, Barone, Perini, Scappini, Hardy Nana, Galli. All. Cavalli.

Arbitro: Bonetti di Piacenza.

Reti: 27’ Rizzuto (S); 10’ st Bertolani (C).

Note: espulso Muratori (C) al 26’ st per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Bertolani e Nadiri.

Si chiude senza vincitori, né vinti il derby di Promozione B tra Scandianese e Castellarano. Sono i padroni di casa a partire meglio e ad andare vicini al vantaggio con Nartey, che tuttavia non riesce a trovare lo spiraglio giusto per battere Lanzotti; l’1-0 arriva comunque a metà della prima frazione, con Caselli che apre sulla destra per Ferrari, sul cross arriva come un falco Rizzuto per il comodo tap in al volo. Dopo una respinta sulla linea al termine di una mischia in area del Castellarano, è il portiere ospite a fare il miracolo su calcio da fermo del solito Rizzuto.

Nella ripresa, al 55’, i locali perdono palla in uscita, Bertolani si invoca verso la porta ed in diagonale trafigge Marchi: subito l’1-1 la Scandianese si disunisce e non riesce più a far breccia nella retroguardia avversaria come nella prima frazione: nemmeno l’espulsione di Muratori, arrivata a 19’ dalla fine per fallo da ultimo uomo, rianima i padroni di casa, che riescono solo con Rizzuto a farsi vivi dalle parti di Lanzotti.

La squadra di Baroni fallisce così l’occasione per portarsi provvisoriamente al terzo posto, mentre gli ospiti salgono a -3 dalla zona playoff, in attesa di recuperare in settimana il match con la capolista Fabbrico.