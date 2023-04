A Scandiano si riaccende il duello Bugno-Chiappucci

Per avvicinarsi alla storica partenza di tappa del Giro d’Italia, in agenda il 16 maggio, Scandiano ospita due vecchi protagonisti della corsa rosa: Gianni Bugno e Claudio Chiappucci, l’ultima vera rivalità del nostro ciclismo.

L’incontro, promosso da Grandi Terre Reggiane ed Ex Corridori Ciclisti e intitolato ‘Dal rosa di Gianni alle imprese del Diablo’, è per martedì prossimo, 11 aprile, alle 21, nella Sala Casini del Polo Made in via Diaz. E’ aperto a tutti e avrà un conduttore d’eccezione: Davide Cassani, già opinionista Rai e ct della Nazionale, che dei due ospiti della serata è stato anche compagno di squadra.

Stuzzicati dall’ex collega, Bugno e Chiappucci, detto il Diablo, racconteranno il ciclismo degli anni Novanta, quello in cui è fiorita la loro rivalità nelle grandi corse a tappe: Giro e Tour sono stati infatti il terreno di scontro, e a volte di polemica, fra due corridori dalla carriera dispari, almeno nei risultati. Campione a tutto tondo, Bugno ha vinto un Giro d’Italia nel 1990 restando in rosa dal primo all’ultimo giorno e conquistato tappe nei tre grandi giri (9 in Italia, 4 in Francia e 2 alla Vuelta in Spagna) e due podi al Tour, oltre a centrare due Mondiali consecutivi, una Milano-Sanremo e un giro delle Fiandre.

Caparbio e tenace, Chiappucci si è aggiudicato tre tappe al Tour e una al Giro, salendo tre volte sul podio sia in Italia che in Francia, dove è entrato nel cuore della gente per aver vestito la maglia gialla e per l’impresa al Sestiere. Come Bugno ha in bacheca una Milano-Sanremo, come Bugno all’epoca ha dovuto fare i conti con un campione superiore a tutti nelle corse a tappe, lo spagnolo Miguel Indurain.