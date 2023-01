A Scandiano si sfidano i giovani: i francesi in campo grazie alle brioche

E’ la prima edizione, ma a Scandiano hanno fatto le cose in grande: è il torneo giovanile Futura Hockey Camp Cup che terrà impegnati i due palazzetti in zona bocciodromo oggi e domani dalle 9 alle 21. L’idea nasce da Futura Hockey Camp che fa capo ai fratelli Bertolucci e a Massimo Barbieri, in collaborazione con la Rotellistica Scandianese e con l’organizzazione della CPE Eventi. Al torneo prendono parte 14 società, tra under 11, 13, 15 e 17, più tre formazioni femminili. Inoltre stasera alle 21,30, dopo la presentazione del torneo, si disputerà un’amichevole tra Correggio e Pumas Viareggio, formazioni di A2. Le società iscritte al torneo sono Roller Bassano, Valdagno, Grosseto, Rotellistica Sasco, Novara, Correggio, Lodi, Trissino, Pordenone, Forte dei Marmi, Pumas Viareggio, Sporting Viareggio, Monza e appunto l’Aura francese, rappresentativa regionale di Auvergne e Rhône-Alpes. Una curiosità: la rappresentativa francese ha messo in vendita brioche on line, per finanziarsi la trasferta.