A scuola si fa triathlon

Nell’ambito del progetto Fitri "Il triathlon entra a scuola", la sezione Triathlon di Atletica Reggio ha organizzato presso la Pista Cimurri e agli ordini dei tecnici Laura Cardinali e Mariam Essadqi, un primo incontro con gli studenti che hanno partecipato al progetto delle primarie Ada Negri, Matilde di Canossa e San Giovanni Bosco, e delle scuole medie San Vincenzo, Galilei di Massenzatico e Pertini2. A chiusura dei risultati del 44° Trofeo Liberazione di Modena, bel successo… quasi nella notte di Giuseppe Gravante della Corradini Rubiera che ha chiuso i 1500 metri in 3’49’’26; sesto Roberto Boni in 3’58’’47, decimo e primo allievo Alessandro Casoni in 4’05’67’’.

A Castelfranco Emilia, Michael Iovine dell’Atletica Reggio (foto) ha vinto la gara di getto del peso con m 13,82, minimo di partecipazione ai campionati italiani cadetti.

FABBRICO. Alla 42ª edizione della Camminata del 25 aprile, su km 10,3 circa, tra i maschi vince Federico Rondoni (Corradini) in 31’49’’, su Mattia Marazzoli in 32’56’’ e Matteo Morelli in 33’51’’. Tra le ragazze, prima Francesca Cocchi (Corradini) in 35’37’’ su Rosa Alfieri in 39’06’’ ed Elena Neri in 40’00’’.

c.l.