A S.Martino torna il sereno

Luci e ombre per i gironi nazionali della pallavolo reggiana, con buone prestazioni di Ama San Martino e Arbor.

Serie B. L’Ama San Martino della nuova gestione di coach Cervi parte con il piede giusto.

Gli All Blacks tornano padroni della loro Bombonera e superano la Querzoli Forlì per 3 a 2 (2521 2426 2225 2523 154), al termine di una gara combattuta sino al tie-break. Brizzi 20 punti, Porta e Cassandra 16.

Serie B1. Tra le ragazze ancora una battuta d’arresto per la Tirabassi & Vezzali che perde a Forlì contro la Blueline per 3 a 1 (2513 1925 2512 2514), crollando letteralmente nel finale. Serie B2. Nel derby cittadino, l’Arbor Itarca Interclays spazza via la Fos Wimore Cvr con un eloquente 3 a 0 (22, 23, 19).

Arbor meglio in tutto, il Cvr si difende con alcuni ace e con la sola Macchetta, ma non è in giornata e compie gravi errori.

Per l’Arbor, Morselli e Saccani totalizzano 14 punti, nel Cvr Macchetta 17. Moma Anderlini Modena-Giusto Spirito Rubierese 3-2 (2517 1625 2624 1625 159), con le armi cedute solo al tie-break.

Serie C. Tra i maschi, nel girone A, Corlo-Tricolore Pieve 3-1 (2517 1025 2511 2516), Psn Piacenza-Vigili del Fuoco Marconi 0-3 (19, 16, 22).

Tra le ragazze, nel girone A: Soliera-Jovi 3-0 (2624 2519 258).

Nel girone B, Truzzi Poggio Rusco-Everton 0-3 (22, 16, 17), Bsc Sassuolo-Energee3 Giovolley 0-3 (9, 20, 17), Ama San Martino-Castelvetro 3-1 (2523 2725 2325 2515), Volley Modena-Reggio Revisioni Rubierese 3-1 (1825 2518 2514 2515).

Serie D. Tra i maschi, Vigili del Fuoco Marconi-Univolley Carpi 1-3 (1925 2527 2518 2527), Anderlini Tricolore Mo-Pieve 3-1 (1925 2522 2521 2520).

Fabbrico si prende la vetta in solitaria, battendo con grande autorità nel derby la Naytes Vaneton Interclays 3-0 (15, 20, 17).

Tra le ragazze, girone A: Pol. Coop Parma-Everton 0-3 (22, 17, 14), Reggiana Pallavolo Femminile-Montebello Pr 1-3 (2325 2522 2225 2325), La Salle Pr-Vaneton Limpia 0-3 (18, 22, 23), Vaneton Fortlan Dibi-Cus Parma 3-1 (2522 2025 2518 2515), con 26 punti della brava Thelma Tukpeh.

Girone B. Pc Marmi San Martino-Bsc Sassuolo 3-0 (9, 15, 11), Mondial Carpi-Renusi Fabbrico 1-3 (1825 2516 2225 2125), Pol 4 Ville-Wimore Cvr 2-3 (2125 2515 2025 2522 1215), Saturno Guastalla-Volley Modena 3-0 (22, 15, 19).

c.l.