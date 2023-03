A Trieste pronto al debutto Jalen Hudson Verona è vicina all’accordo con Simon

Continuano le manovre di mercato in Serie A, con diverse squadre che si sono rinforzate recentemente o che sono in procinto di farlo. È il caso di Trieste che ha inserito la guardia Jalen Hudson e soprattutto della Tezenis Verona che è ai dettagli con Justin Simon, ala piccola classe ’96 (196 cm per 98 kg) vista l’anno scorso in Bundesliga (13,5 punti e 5,8 rimbalzi col Ludwigsburg) e reduce dalla vittoria del campionato australiano con Sidney. La Pallacanestro Reggiana ha esaurito l’ultimo ‘visto’ con l’ingaggio di Marcus Lee, ma ha comunque ancora a disposizione due tesseramenti qualora ci fosse qualche emergenza. Ovviamente dovranno essere eventualmente giocatori comunitari oppure italiani. Ricordiamo che il 28 febbraio è scaduto il termine per effettuare i tesseramenti all’interno della stessa lega, mentre per quelli da altri campionati professionistici c’è tempo fino al 29 marzo. Discorso diverso invece per gli ‘svincolati’ atleti che quindi hanno già risolto il proprio legame contrattuale con il club o provengono dai dilettanti e che, in questo caso, potranno arrivare nel campionato italiano fino a 48 ore prima dall’inizio dei playoff previsto per sabato 13 maggio.

f.p.