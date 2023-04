A Varese Strautins entra nel club dei 100

Un sabato di passione. Un sabato davvero speciale. Per un sacco di buoni motivi. E’ quello che vivrà Arturs Strautins che entrerà a far parte della cerchia, non proprio larghissima, di giocatori che hanno disputato 100 partite con la maglia della Pallacanestro Reggiana in Serie A. Debuttò, il buon Arturo, nella stagione 201415, a soli 16 anni, quando era un giovane ragazzo di belle speranze che si stava facendo le ossa nella cantera guidata da Andrea Menozzi. Capitò un periodo in cui la prima squadra, che poi sarebbe arrivata alla storica finale scudetto con Sassari, fosse falcidiata dagli infortuni e, ad un certo punto, Max Menetti lo convocò per alcune partite. Ricordiamo ancora il momento del suo esordio a Pesaro: Menetti lo mandò in campo un paio di azioni per evitare che uno dei titolari si riempisse di falli prima del riposo. Poi, ovviamente, lo tolse dal parquet e mentre il ragazzino si riaccomodava in panchina chiese a Menetti: "Perché mi hai tolto?" a dimostrazione del suo carattere e della sua determinazione. Da allora di partite, Strautins ne ha disputate tantissime e sabato toccherà quota 100 in Serie A con la maglia reggiana. Lo farà sul campo di Varese dove ha lasciato ottimi ricordi nella stagione 202021 prima che Caja lo convincesse a tornare a Reggio.

Strautins, insomma, avrà due buoni motivi per giocare una partita di grande sostanza. Considerando anche che la squadra lombarda ha il miglior attacco del campionato, ma in difesa non è composta da mastini. E se Arturo dovesse trovare un po’ di fiducia al tiro, potrebbe davvero farsi rimpiangere dai suoi ex tifosi...