A Viano in palio punti pesanti Il Fabbrico rischia a Castellarano

Dopo la neve di dieci giorni fa, mercoledì di recuperi (ore 20.30) per il calcio dilettanti. Secondo derby rossoblù consecutivo per la Scandianese che rende visita ad una Vianese ancora imbattuta durante la nuova era di mister Emore Iemmi (2 successi e 2 pari), sentito ex di turno al pari del vice Andrea Ghizzoni. In palio pesanti punti per rafforzare il piazzamento in zona play-off e accorciare sulla vice-capolista Montecchio (34). Al pomeriggio il Castellarano tenta l’imboscata sul proprio campo all’imbattuta capolista Fabbrico, più forte sinora anche degli infortuni. Occasione di riscatto fra Atletic Progetto Montagna e BibbianoSan Polo, entrambe reduci da due brucianti sconfitte. Serve una prova d’orgoglio al Real Casina per rilanciarsi nella corsa salvezza contro un Reggiolo galvanizzato dal poker rifilato al Luzzara. In Seconda categoria l’Atletico Bibbiano Canossa prova a ripetere l’exploit dell’andata quando superò l’attuale capolista FalkGalileo, poi premiata dal giudice sportivo a causa di un errato tesseramento fra gli avversari. Un successo separa il Carpineti dal tornare in piazza d’onore: di fronte alla truppa di mister Montermini, due hurrà in altrettante uscente, la pericolante Campeginese che non deve distrarsi.

Il programma

Promozione. Girone B: Atletic Progetto Montagna (16)-BibbianoSan Polo (27) sul sintetico di Castelnovo Monti; Castellarano (24)-Fabbrico (41) ore 15; Vianese (30)-Scandianese (28).

Prima categoria. Girone C: Real Casina (10)-Reggiolo (22) ore 20.45.

Seconda categoria. Girone D: Atl. Bibbiano Canossa (24)-FalkGalileo (43); Boiardo Maer (12)-Progetto Intesa (24); Carpineti (31)-Campeginese (18).

Nel girone modenese rinviata per neve Cerredolese-Rubierese.

Federico Prati